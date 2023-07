"On l’a dans la peau depuis toujours" : Saint-Tropez fou d’inquiétude pour son icône Brigitte Bardot ! Artic

"On l’a dans la peau depuis toujours" : Saint-Tropez fou d’inquiétude pour son icône Brigitte Bardot ! Article de Johan Biboum • Hier à 19:30 "On l’a dans la peau depuis toujours" : Saint-Tropez fou d’inquiétude pour son icône Brigitte Bardot ! "On l’a dans la peau depuis toujours" : Saint-Tropez fou d’inquiétude pour son icône Brigitte Bardot ! © Abaca Ce mercredi 19 juillet, dans la matinée, les pompiers sont intervenus en toute hâte au domicile de Saint-Tropez de Brigitte Bardot, celle-ci présentant des difficultés respiratoires. Et ce, quelques jours seulement après le départ de sa douce amie Jane Birkin à qui elle a rendu un vibrant hommage dans une lettre publiée sur Twitter. Le chagrin certes, mais la canicule aussi n’est pas étrangère à son malaise comme l’a indiqué son mari Bernard d’Ormale à Var-Matin : “comme toutes les personnes d’un certain âge, elle ne supporte plus la chaleur. Ça arrive à 88 ans, il ne faut pas qu’elle fasse d’efforts inutiles”, en précisant que son épouse se plaignait de la température depuis plusieurs jours. Et d’ajouter dans les colonnes de Nice-Matin, que les sapeurs-pompiers avaient installé une bouteille d’oxygène à son chevet, qu'elle utilise selon ses besoins, son mari ajoutant qu’ “elle s'en [était] servi un peu [dans] l'après-midi, mais plus pour [après]”.