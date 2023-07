"Aucun humain pourrait refuser ça" : Kylian Mbappé prêt à accepter une offre à 1 milliard de l'Arabie Saoud

"Aucun humain pourrait refuser ça" : Kylian Mbappé prêt à accepter une offre à 1 milliard de l'Arabie Saoudite ? Les supporters sont sous le choc, mais l'encouragent Article de Mathis Ferrut • Hier à 15:40 Rien ne va plus entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. Le joueur ne veut pas prolonger son contrat et se dirige donc vers un départ libre à l'été 2024 direction le Real Madrid. Le PSG veut à tout prix éviter ça et lui laisse deux choix : signer sa prolongation ou être transféré dès cet été. Ce lundi 24 juillet 2023, on apprend que la star aurait fait l'objet d'une offre complètement folle à 1 milliard d'euros de la part du club d'Al Hilal en Arabie Saoudite... Les supporters sont sous le choc ! "Aucun humain pourrait refuser ça" : Kylian Mbappé prêt à accepter une offre à 1 milliard de l'Arabie Saoudite ? Les supporters sont sous le choc, mais l'encouragent "Aucun humain pourrait refuser ça" : Kylian Mbappé prêt à accepter une offre à 1 milliard de l'Arabie Saoudite ? Les supporters sont sous le choc, mais l'encouragent © C8 / Baptiste Autissier / Panoramic / Bestimage La question de l'avenir de Kylian Mbappé est sur toutes les lèvres. Alors que tout le monde pensait être tranquille quand il a posé avec un maillot du PSG floqué "2025" il y a un peu plus d'un an, on a finalement appris que son contrat ne s'étendait finalement que jusqu'à 2024, ce que certains supporters ont pris pour une trahison. Pour le moment, le capitaine de l'équipe de France refuse d'activer son année supplémentaire et pourrait donc partir libre dans un an. Une solution non envisageable pour la direction du PSG qui fait tout pour le convaincre soit de prolonger, soit d'être transféré cet été. Le joueur star a même été écarté du groupe actuellement en tournée au Japon. S'il ne change pas d'avis et décide de rester au club malgré ça, il pourrait être mis en tribune et faire une saison complète sur le banc avant de signer, on l'imagine, au Real Madrid l'été prochain. Une offre folle à 1 milliard d'euros ! Vidéo associée: Mercato : "Le Real a tout intérêt à attendre pour Mbappé" juge Hermel (Dailymotion) Mais, ce lundi 24 juillet, James Benge, un journaliste de CBS, nous apprend qu'Al Hilal, club d'Arabie Saoudite, serait entré dans la course pour signer le joueur et aurait transmis une offre vraiment folle. TRISCAN 8110 10544 Jeu De Plaquettes De Frein Non Préparé Pour Indicateur D'usure Avec Accessoires VOLKSWAGEN: GOLF 6, Golf 5, Golf 4 TRISCAN 8110 10544 Jeu De Plaquettes De Frein Non Préparé Pour Indicateur D'usure Avec Accessoires VOLKSWAGEN: GOLF 6, Golf 5, Golf 4 Sponsorisé TRISCAN "Al Hilal offre 300 millions d'euros de frais de transfert au PSG. En plus de cela, ils sont prêts à offrir à Mbappe un package salarial de 700 millions d'euros sur un an, après quoi il serait libre de partir pour le Real Madrid s'il le souhaite. Bien sûr, il faut dire que si Mbappé veut un accord plus long, Al Hilal y est favorable ! Sans surprise, le PSG a autorisé Mbappé à parler à Al Hilal. Il y a toujours un dialogue entre clubs, mais il est difficile d'imaginer qu'il y ait besoin de beaucoup de négociations avec ce prix record", a déclaré le journaliste sur Twitter. >> Kylian Mbappé (encore) snobé par Neymar : la petite phrase bien piquante du Brésilien, clairement du côté de Messi << "Il peut racheter une planète avec tout ce fric"" Des sommes hallucinantes qui en ont surpris plus d'un sur le réseau social. "À condition qu'il ramène la Tour Eiffel et la pyramide du Louvre ? on tombe sur la tête là !", "Ça devient vraiment du grand n'importe quoi...", "La folie du transfert mdrrrr", "Mdrrrrrrr mais il peut racheter une planète là avec tout ce fric", peut-on notamment lire. "S'il n'accepte pas il est malade" "En tant qu'être humain, il est impossible de refuser 700 millions d'euros sur un an", "Si c'est vrai, plus personne ne pourra dire qu'il aime l'argent, parce que là, aucun humain pourrait refuser ça", "700M pour jouer 7 mois .. humainement, impossible à refuser... L'été prochain, il signe ensuite au Real... Un plan de zinzin, il ne peut pas refuser ça !!", "Il y a vraiment un humain sur terre qui peut refuser une telle offre ? Sachant que le PSG serait en plus satisfait de ne pas laisser Mbappe libre ? Honnêtement, c'est le deal parfait pour tout le monde non ? PSG, Mbappe, Al Hilal, Real 👏", "S'il n'accepte pas il est malade", commentent également de nombreux internautes. Prolonger au PSG ? Partir libre l'été prochain ? Accepter ce deal incroyable qui arrangerait tout le monde ?... Que va choisir le génie français ? Tout le monde a hâte de le savoir !