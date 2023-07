Stupeur à Paris, les Saoudiens sont chez Mbappé ! Article de Antoine Clérat • Hier à 22:36 Les dirigeants d’A

Stupeur à Paris, les Saoudiens sont chez Mbappé ! Article de Antoine Clérat • Hier à 22:36 Les dirigeants d’Al Hilal ont fait le déplacement jusqu’à la capitale française pour tenter de convaincre Kylian Mbappé de signer chez eux. Kylian Mbappe PSG Si Mbappé ne vient pas en Arabie Saoudite, alors c’est l’Arabie Saoudite qui vient à Mbappé. Selon l’éminent journaliste brésilien Bruno Andrade, des représentants du club saoudien d’Al Hilal ont fait le déplacement jusqu’à Paris pour rencontrer la star française et la convaincre de s’engager en leur faveur. Les Saoudiens sortent le grand jeu à Mbappé L’écurie arabe a fait miroiter au Bondynois une récompense de 700M€ pour un contrat d’un an seulement. Cela n’a pas suffi pour le faire céder et c’est pourquoi ils ont choisi de faire le voyage jusqu’à la capitale française pour voir s’il y a possibilité de convaincre l’intéressé lors d’une discussion en face à face. Aux dernières nouvelles, Mbappé ne serait plus aussi fermé à l’idée de rallier Al-Riyadh. Son clan est prêt à accepter l’offre et lui se pose encore des questions sur la pertinence de ce transfert. Un joueur de sa trempe ne peut pas tourner le dos au plus haut niveau pendant une saison complète. Mais, d’un autre côté, le chèque qui lui est proposé est difficile à refuser et il aura toujours la possibilité de rejoindre le Real Madrid en 2024. July 25, 2023 C’est ce qui lui a été expliqué et c’est aussi ce qui a été promis à la Casa Blanca. En effet, des émissaires d’Al Hilal se sont aussi rendus à Madrid pour discuter avec les dirigeants merengue et leur assurer qu’ils ne retiendront pas le génie français plus d’un an. A moins bien sûr que ce dernier ne décide lui-même d’étirer son séjour dans le Golfe. L’affaire est donc bien ficelée et tout est mis en œuvre pour que le transfert du siècle prenne forme.