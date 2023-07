Véhicules électriques: Une centaine de bornes de recharge mises en service par R. N. Le ministre de l'Énerg

Véhicules électriques: Une centaine de bornes de recharge mises en service par R. N. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a supervisé hier, l'activation de 100 bornes de recharges pour voitures électriques, au niveau de la Promenade des «Sablettes» à Alger. Au cours de cette cérémonie, à laquelle a pris part le P-DG du Groupe Sonelgaz, Mourad Adjal, le ministre a révélé que «300 autres bornes électriques seront installées, avant la fin de l'année en cours, et un millier d'autres d'ici fin 2024». Parallèlement à l'inauguration de la galerie numérique Sonelgaz, Arkab a confirmé que la compagnie nationale achèvera la réalisation de 100 bornes électriques de recharge pour voitures électriques, au niveau des stations-service réparties sur l'autoroute Est-Ouest, ajoutant que le processus sera généralisé, plus tard, à l'échelle nationale. Le ministre Arkab a également déclaré : «Nous assisterons bientôt à l'implantation de centrales électriques utilisant les énergies renouvelables et l'hydrogène, dans le cadre du mix énergétique qui confirme la politique de transition énergétique entamée par l'Algérie». Pour rappel, Sonelgaz a lancé, depuis une semaine, l'opération d'installation des bornes de recharge des véhicules électriques dans quatre wilayas, notamment sur l'autoroute Est-Ouest, et dont l'entrée en service est prévue durant ce mois. Outre la ‘Promenade des Sablettes', ces bornes de recharge sont prévues dans les stations-services de Babor (Sétif), de Tamesguida et Sidi El Kebir (Blida) et de Baba Ali (Mascara). Concernant les modes de paiement, les clients peuvent utiliser les cartes de paiement électronique CIB ou la Carte «Edahabia» d'Algérie-Poste, ou bien acheter un ticket ou des cartes de rechargement prépayées au niveau des agences commerciales de Sonelgaz. Rappelons également qu'un appel d'offres national et international a été lancé, en février dernier par Sonelgaz, pour l'acquisition de 1.000 bornes de recharges de véhicules électriques. L'installation est prévue dans les stations services de Naftal, mais aussi au niveau des parkings et autres centres commerciaux. Selon un responsable de Sonelgaz, la compagnie vise l'acquisition des dernières technologies pour permettre aux usagers de recharger leurs véhicules «en 20 à 25 minutes» grâce à des bornes de recharge rapide.