Ères De Stationnement À Annaba : A Défaut De Solutions, On Ferme Les Yeux… EDITEUR - 27 JUILLET 2023 Cliquez p

Ères De Stationnement À Annaba : A Défaut De Solutions, On Ferme Les Yeux… EDITEUR - 27 JUILLET 2023 Malgré la canicule qui sévit depuis quelques jours sur Annaba et sa région, les touristes nationaux et les estivants venant des quatre coins du pays continuent d'affluer pour visiter la ville des jujubes et profiter des magnifiques plages qu'elle offre. En effet, ces vacanciers, pour la plupart véhiculés, ont rencontré de grandes difficultés pour trouver une place de stationnement en ville. Le manque d'aires de parkings rend alors la quatrième ville du pays incapable de répondre à la demande croissante en matière de stationnement des voitures, surtout en été, lorsque le nombre de véhicules sur les routes double, voire triple. Des voitures immatriculées à Guelma, Batna, Constantine, Alger, Oran, El Oued, Ouargla, Tamanrasset, etc., sont stationnées dès les premières heures de la matinée dans les rues Emir Abdelkader, Ibn Khaldoun, Cheikh Larbi Tébessi, Mohamed Khemisti, Asla Hocine, pour que leurs propriétaires, seuls ou accompagnés de leurs familles, puissent vaquer à leurs occupations. Même les allées du Cours de la Révolution servent d'aires de stationnement malgré l'interdiction. « Cela fait plus de dix jours que je suis à Annaba, accompagné de mon épouse et de mes enfants. Je suis de Jijel et chaque été, nous venons passer les vacances ici à Annaba parce que je l'adore. J'apprécie aussi son Cours de la Révolution, ses belles plages, ses quartiers. Le seul point noir que je relève est le problème du stationnement des véhicules. Il est nécessaire que les autorités locales trouvent une solution à cela », a déclaré Hacène. Sur un autre volet, un habitant s'est montré satisfait en voyant des voitures immatriculées de certaines wilayas garées sur le Cours, sans être verbalisées par les policiers malgré l'interdiction de stationnement. « Si cette mesure prise par le chef de la Sûreté de wilaya consiste à abandonner provisoirement la contravention, voire la verbalisation, jusqu'à la fin de la saison estivale, je tiens à le remercier vivement pour cette belle initiative, car notre ville souffre d'un manque flagrant en matière de parkings », a commenté aâmi Abdallah. Cependant, des rumeurs circulant dans la ville font état de l'extension du parking « Stambouli » dans le quartier de la Colonne. « Si l'idée est d'opter pour l'extension du parking Stambouli afin de résoudre le problème de stationnement en ville, c'est une erreur fondamentale. Le mieux serait de le démolir et de revenir à l'ancien plan, c'est-à-dire de reconstruire la place publique telle qu'elle était pour la promenade et la détente », a conclu son camarade. Nejmedine Zéroug