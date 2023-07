Port D’Annaba : Les Formalités D’entrée Et De Sortie Allégées À L’extrême EDITEUR - 26 JUILLET 2023 Cliquez po

Port D’Annaba : Les Formalités D’entrée Et De Sortie Allégées À L’extrême EDITEUR - 26 JUILLET 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Dans une vidéo postée par la cellule de la communication de la Sûreté de wilaya l’officière principale Touati Mounia, cheffe du bureau de recrutement de la brigade de Police Aux Frontières maritimes (PAF) a fait part des allègements et facilitations offertes par les services de police du port, en matière d’accueil des voyageurs. A l’occasion de la saison estivale, la direction de la Sûreté nationale et celle de la PAF ont instruit les agents de faciliter les formalités aux voyageurs afin de leur permettre de jouir d’un accueil qui ne peut que les satisfaire. Des couloirs ont été réservés aux personnes âgées et celles aux besoins spécifiques, ainsi qu’aux femmes enceintes. Les agents entament leur contrôle à bord des bateaux, dans un souci de gain de temps pour les visiteurs désireux d’entrer en Algérie. Les box ont été multipliés et munis de matériel sophistiqué, afin d’effectuer un contrôle de qualité et qui ne cause pas de perte de temps. Il est à signaler que les voyageurs ont tenu à faire part de leur satisfaction totale et à remercier les agents de la PAF pour leur gentillesse et pour l’accueil chaleureux qu’ils ont reçu. Ahmed CHABI