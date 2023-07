Vagues caniculaires, incendies : Retour sur une journée pas ordinaire La Rédaction by La Rédaction 25 juillet 2023 in Annaba A A 0 0 SHARES 16 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter La journée de lundi aura été des plus chaudes depuis le début de la saison. Des températures ahurissantes, entre 6 et 10 degrés de plus que les normales de saison. Lundi, les températures ont frôlé les 50°C à Annaba, ce qui a provoqué des coupures de courant et obligé de nombreux habitants à chercher refuge sur le littoral ou les plages. Des vents très chauds se sont fait ressentir durant toute la journée accentués par les incendies qui se sont déclarés à divers endroits au niveau de la commune. Les wilayas, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf et Guelma ont été placées en “vigilance orange.” A l’instar du pays, écrasé sous une fournaise favorisant les incendies, Annaba a souffert durant cette journée particulière. De plus en plus de malaises liés à la chaleur Les services des urgences ont reçu des dizaines de personnes victimes de malaises liés à la chape de plomb qui s’est abattue sur Annaba. La demande en oxygène a augmenté en raison de cas de suffocation due à l’inhalation de fumée. Un épisode caniculaire qui se prolonge et qui invite à la plus grande prudence. Cette vague de chaleur qui s’étend a des conséquences sur le plan sanitaire de plus en plus visibles. Depuis près de deux semaines, le pays subit des températures caniculaires, dépassant parfois les précédents records de chaleur. Toute la population est concernée par cette hausse de la demande de soins due à la chaleur. La vigilance est de mise, dans la mesure où ces passages aux urgences pèsent dans l’activité hospitalière qui reçoit des patients atteints de déshydratation ou de troubles liés à la chaleur. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a d’ailleurs alerté sur la situation des services de soins en cette période estivale. “Les chaleurs extrêmes […] exercent une pression accrue sur les systèmes de santé”. Des plages évacuées et des routes fermées Devant la gravité de la situation, les services de sécurité ont procédé à l’évacuation des plages proches des flammes qui ont éclaté dans les montagnes Edough. Les estivants sont été invités à rentrer chez eux par mesure de sécurité. D’autre part, certains axes routiers ont été fermés à la circulation par les services de sécurité, notamment les deux routes de Séraïdi ainsi que la route nationale n ° 16 reliant Annaba à El Hadjar. La circulation a été déviée par la route d’El Alalig. Plus loin dans la wilaya d’El Tarf, les passages frontaliers vers la Tunisie ont été fermés à la circulation. Une fermeture provisoire du passage frontalier de Meloula, a été décidée en guise de mesure préventive, en raison d’une “fumée épaisse” qui a considérablement réduit la visibilité sur la route en déplaçant le transit des passagers au poste frontalier de Babouche. Des incendies attisés par de fortes rafales ont touché la région de Tabarka, où rappelons-le au moins 300 personnes ont été évacuées par la mer du village de Melloula. Des agglomérations désertées Les rayons du soleil étaient accablants rendant l’ambiance étouffante, même à l’ombre. Un air brûlant a conforté beaucoup de citoyens dans l’idée qu’il valait sûrement mieux rester cloitré. Aux alentours de midi, la vie semblait s’être arrêtée dans nombre d’agglomérations avoisinantes. Des commerces fermés, une circulation quasi nulle et pas âme qui vive. Se déplacer à pied dans la ville est devenu une véritable épreuve. Même les transports, bus, taxis étaient à l’arrêt. D’habitude, le centre-ville d’Annaba grouille de monde, surtout en cette période de soldes. Dans les rues fréquentées par des gens de toute la région, l’affluence a baissé de plus de la moitié, nous a expliqué un jeune vendeur de vêtements. « Il n’y a pas de clients, mais beaucoup de vendeurs ont renoncé à cause de la chaleur, ils ont préféré rentrer chez eux. » continue-t-il, en nous faisant remarqué que le commerce de rue avait ses limites : « nous on n’a pas la clim », ironise-il avant de partir d’un grand éclat de rire. Un rire qui se voulait positif malgré tout. Restons-le en attendant un souffle d’air… froid. Par : Aly D La Rédaction