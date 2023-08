Annaba / Découvertes Macabres : Entre Tragédies Et Espoirs Des Aînés EDITEUR - 31 JUILLET 2023 Cliquez pour pa

Annaba / Découvertes Macabres : Entre Tragédies Et Espoirs Des Aînés EDITEUR - 31 JUILLET 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Le cadavre d’une vieille dame en état de décomposition a été découvert le vendredi 28 juillet, rue Emir Abdelkader. Les voisins, alertés par les odeurs pestilentielles, ont fait appel aux services de sécurité et aux éléments de la Protection civile pour pénétrer à l’intérieur de l’appartement où vivait la femme âgée de 72 ans. La dépouille a été transférée à la morgue centrale du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Ibn Rochd en vue de l’autopsie réglementaire. La veille de cette découverte macabre, une femme âgée de 99 ans souffrant d’une soif intense et qui allait mourir de faim a été secourue par ses voisins qui lui ont fourni assistance. Elle aurait été abandonnée par ses proches dans son domicile à Bormet El Gaz. Son état désespéré a cependant trouvé une réponse bienveillante de la part de ses voisins, qui l’ont ensuite dirigée vers un centre pour personnes âgées où elle a été prise en charge. A Tipaza, un vieil homme originaire de la ville d’Annaba est décédé dans un lit d’hôpital. Nommé Ali Arouche, il a vécu dans cette ville depuis une quarantaine d’années et était surnommé « El Annabi ». Il ne pourra être inhumé qu’en présence de membres de sa famille, le procureur de la République ayant exigé que ceux-ci soient informés de son décès avant l’enterrement. Ahmed Chabi