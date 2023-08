Accidents de la circulation, Plus de 500 morts sur les routes en 3 mois : L’hécatombe ! Plus de 500 personnes ont péri dans des accidents de la circulation durant la période allant du 1er mai au 30 juillet en cours, a indiqué hier la Direction générale de la Protection civile (DGPC). Le mois de juillet a été le plus meurtrier avec un bilan très lourd. Selon la même source, la troisième semaine de juillet a enregistré le plus grand nombre d’accidents mortels. Les unités de la Protection civile ont mené durant la période allant du 16 au 22 juillet, 2678 interventions suite à 1474 accidents de la circulation ayant causé le décès sur place de 80 personnes sur les lieux et des blessures à 2278 autres, traitées et évacuées vers les structures hospitalières. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Tamanrasset avec 36 personnes décédées sur les lieux de l’accident dont 34 morts calcinés suite à une collision entre un bus de transport de voyageurs et un véhicule utilitaire suivie d’un incendie. L’accident s’est produit sur la route nationale (RN-1) ayant enregistré durant les dernières années des accidents mortels. Les poids lourds et les bus sont la cause de 80% des décès Les accidents mortels ont été enregistrés en majorité suite à des collisions et des renversements de bus de transport de voyageurs dans des wilayas du Sud à Tamanrasset et Naama au Sud-Ouest. En effet, cinq personnes ont trouvé la mort et 21 autres ont été blessées dans un accident de la circulation sur la route nationale (RN-6) reliant la wilaya de Naâma à Béchar, suite au dérapage d’un bus de transport de voyageurs. La RN 6 est classée également point noir. Les enquêtes des spécialistes en accidentologie de la Gendarmerie nationale ont fait ressortir que «les poids lourds et les bus sont la cause de 80% des décès, ce qui a entraîné une augmentation du nombre de morts», et que «les jeunes âgés entre 25 et 39 ans sont les plus exposés aux accidents de la route, avec un pourcentage qui dépasse les 45% et 66%». Des accidents mortels sont enregistrés à un rythme quasi quotidien malgré la multiplication des campagnes de sensibilisation initiées par les pouvoirs publics sur la sécurité routière. En 24h seulement, 11 autres passagers ont trouvé la mort dans des accidents de la route. Le facteur humain est la principale cause des accidents de la circulation avec un taux de 93%. La vitesse des automobilistes, y compris des conducteurs de véhicules de transport en commun, est la principale cause des accidents de la route en Algérie, selon la délégation nationale à la sécurité routière. Pour la Gendarmerie nationale «il s’agit essentiellement du non-respect du nombre de voyageurs autorisé par la loi et des conditions d’hygiène des bus, l’absence dl’entretien périodique des véhicules, les dépassements dus au cas d’urgence, à l’instar du refus de certains chauffeurs de remplacer le bus en cas de panne, notamment pour les longs trajets». Concrétisation du projet de régulation de vitesse des bus, une urgence Le commandement de la GN a recommandé «la concrétisation rapide du projet de régulation de vitesse au niveau des bus de transport de voyageurs, à savoir la mise en place d’un dispositif qui permet de contrôler la vitesse du véhicule, la durée de conduite et le temps de pause». Outre la réalisation «des doubles-voies notamment celles où est enregistré un nombre important d’accidents». La Délégation Nationale à la Sécurité Routière/DNSR a opté pour la sensibilisation. Des actions sont menées au profit des conducteurs à travers le territoire national avec les représentants des services de sécurité dans le cadre d’une campagne nationale lancée à l’occasion de la saison estivale sous le slogan «conduite sécurisée pour des vacances en toute quiétude». Sur un autre plan, la justice a décidé de sévir. Des enquêtes sont ouvertes sur ordre du parquet dans les cas des accidents mortels. Les mis en cause, à savoir les conducteurs impliqués dans ces drames, sont poursuivis pour homicide volontaire et non-respect du code de la route. Les investigations des spécialistes en accidentologie de la GN ont confirmé sur preuves scientifiques, le recours à l’excès de vitesse, des manœuvres dangereuses et dépassement dangereux et dans certains cas consommation de psychotropes et fatigue à l’origine de l’accident. L’insécurité routière, une préoccupation majeure du Président Lors d’une réunion du Conseil des ministres en 2022, le président de la République Abdelmadjid Tebboune avait souligné que les accidents de la route exigeaient «une solution coercitive» compte tenu des proportions qu’a pris ce phénomène «récemment», préconisant l’application «des peines les plus lourdes pour les cas de non-respect avéré du code de la route, une infraction qualifiée de crime, ainsi que le contrôle technique des véhicules de transport chaque trois mois». Il avait, par la même occasion, mis l’accent sur «le renforcement du contrôle sur les sociétés de transport par bus, à travers l’impérative rotation des conducteurs pour les longs trajets et le retrait du registre du commerce aux sociétés contrevenantes, outre l’application des peines les plus lourdes à l’encontre des parties impliquées dans la délivrance de permis de conduire aux candidats non qualifiés». Neila Benrahal ----------------------- Un mort et 19 blessés à El-Méniaâ Une personne a trouvé la mort et 19 autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu dans la commune de Hassi El-Gara (sud d’El-Méniaâ), a-t-on appris hier auprès des services de la Protection civile. L’accident s’est produit au niveau d’un tronçon de la route nationale (RN-1) reliant El-Méniaâ à In-Salah, suite au dérapage et au renversement d’un véhicule utilitaire, causant la mort sur place d’un passager et faisant 19 blessés de différents degrés de gravité, a-t-on précisé. 80 morts en une semaine… En une semaine, soit du 16 au 22 juillet, les services de la Protection civile ont déploré 80 morts et 2278 blessés causés par 1474 accidents ayant nécessité 2678 interventions, indique un communiqué de la DGPC. Selon la même source, le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Tamanrasset où 36 personnes sont décédées sur place et 8 autres ont été blessées suite à 7 accidents de la circulation. …Et 11 victimes en 24H Durant la période du 29 au 30 juillet, à 8H, les éléments de la PC ont enregistré 175 accidents de la circulation, à travers plusieurs wilayas du pays, qui ont causé 11 décès et 248 blessés. Naila BenrahalNaila Benrahal Journaliste SOCIÉTÉ 21:32 30-07-2023