الرئيس يكرّم نوابغ الجزائر
الاثنين, 31 يوليو 2023إرسال إلى صديق طباعة PDF
بحضور كبار المسؤولين وعائلات المتفوّقين
الرئيس يكرّم نوابغ الجزائر
ن. أيمن
أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبّون أمس الأحد على مراسم تكريم 49 متفوقاً من نوابغ الجزائر بينهم الأوائل في امتحانات شهادتي البكالوريا والتعليم الأساسي (جوان 2023) إضافة إلى التلاميذ المتفوقين في أولمبياد الرياضيات التي جرت مؤخراً باليابان حيث سلمهم ميداليات وهدايا ومكافآت مالية.
وجرت المراسم في قصر الشعب بحضور كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء الحكومة إلى جانب عائلات التلاميذ المتفوقين.
وحرص رئيس الجمهورية على تكريم محمد الأمين بن قدّاش (شعبة العلوم التجريبية في ثانوية العقيد علي تونسي بولاية غليزان) الذي حلّ الأول وطنياً في امتحانات شهادة البكالوريا 2023 بمعدل 19.50 بمعدل 19.50 من 20 علماً أنّ بن قدّاش حاز على معدل 19.62 من 20 في المواد الأساسية.
وكرّم رئيس الجمهورية أيضاً أسامة دعاشي من ولاية سطيف (شعبة العلوم التجريبية في ثانوية محمد الشريف أمقران بتيزي نبشار بولاية سطيف)) ثانياً بمعدل 19.32 ومعدل 19.81 من 20 في المواد الأساسية.
وشملت التكريمات إيمان فاطمة الزهراء هلال من ولاية سعيدة (شعبة العلوم التجريبية) التي جاءت ثالثة البكالوريا بـ19.32 وبرزت في المواد المميزة لشعبة العلوم التجريبية إضافة إلى الشبل عبد الواحد بوسعيد من ولاية النعامة الذي تصدّر مدارس أشبال الأمة بـ19.02 وبمعدل في المواد الأساسية قدّر بـ19.77 علماً أنّ بوسعيد تخصّص في شعبة الرياضيات بمدرسة أشبال الأمة الشهيد عدّة حمداني المدعو سي عثمان بوهران.
وكرّم رئيس الجمهورية أيضاً التلميذ محمد الأمين شاوشي من ولاية الجزائر الحاصل على شهادة البكالوريا في شعبة الرياضيات بمعدل 19.13 والتلميذة إيناس سكفالي في شعبة تقني رياضي بمعدل 19.12 من ولاية جيجل.
وفي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة حازت التلميذة آلاء مناصرة (تحد حركي) من ولاية بسكرة على أعلى معدل على المستوى الوطني حيث تحصلت على 18.02 في شعبة العلوم التجريبية تليها التلميذة خولة عقون (تحد بصري) في شعبة آداب وفلسفة من ولاية سطيف والتي حققت معدل 17.62.
يُشار إلى أنّ نسبة النجاح في شهادة البكالوريا 2023 بلغت 50.36 بالمائة فيما قُدّرت 60.97 بالمائة في امتحان شهادة التعليم المتوسط.
وفي شهادة التعليم المتوسط قام رئيس الجمهورية بتكريم المتفوقين الأوائل وطنيا ويتعلق الأمر بالتلميذة ماريا مازوزي الحاصلة على معدل 95 ر19 من ولاية باتنة التلميذة لوصيف حنين الحاصلة على معدل 93ر19 من ولاية الوادي وكذا التلميذين سامي نايت صغير الحاصل على معدل 92ر19 من ولاية الجزائر والتلميذ آدم مقلالي الحاصل على معدل 92 ر19 من ولاية الجلفة.
كما كرم الرئيس تبون التلميذ زياد قدرز الحاصل على معدل 42ر19 من مدرسة أشبال الأمة ببجاية والتلميذ عبد الوهاب نقازي من ذوي الهمم الحاصل على معدل 04ر12 من ولاية الجزائر.
وبذات المناسبة كرم رئيس الجمهورية التلميذين المتوجين بالميدالية البرونزية في الأولمبياد العالمي للرياضيات التي جرت مؤخرا باليابان ويتعلق الأمر بكل من التلميذ شمس الدين عبد العالي دراش من ثانوية الرياضيات بالقبة والتلميذ يوسف كنان من نفس الثانوية.
وخلال هذا الحفل قام كل من رئيس مجلس الأمة السيد صالح قوجيل رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد إبراهيم بوغالي الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان رئيس المحكمة الدستورية السيد عمر بلحاج رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة ووزير التربية الوطنية السيد عبد الحكيم بلعابد إلى جانب أعضاء من الحكومة بتكريم عدد من المتفوقين في امتحاني شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط.
وفي ختام حفل التكريم حظي المكرمون بصورة تذكارية جماعية مع رئيس الجمهورية.
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الاثنين, 31 يوليو 2023إرسال إلى صديق طباعة PDF
بحضور كبار المسؤولين وعائلات المتفوّقين
الرئيس يكرّم نوابغ الجزائر
ن. أيمن
أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبّون أمس الأحد على مراسم تكريم 49 متفوقاً من نوابغ الجزائر بينهم الأوائل في امتحانات شهادتي البكالوريا والتعليم الأساسي (جوان 2023) إضافة إلى التلاميذ المتفوقين في أولمبياد الرياضيات التي جرت مؤخراً باليابان حيث سلمهم ميداليات وهدايا ومكافآت مالية.
وجرت المراسم في قصر الشعب بحضور كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء الحكومة إلى جانب عائلات التلاميذ المتفوقين.
وحرص رئيس الجمهورية على تكريم محمد الأمين بن قدّاش (شعبة العلوم التجريبية في ثانوية العقيد علي تونسي بولاية غليزان) الذي حلّ الأول وطنياً في امتحانات شهادة البكالوريا 2023 بمعدل 19.50 بمعدل 19.50 من 20 علماً أنّ بن قدّاش حاز على معدل 19.62 من 20 في المواد الأساسية.
وكرّم رئيس الجمهورية أيضاً أسامة دعاشي من ولاية سطيف (شعبة العلوم التجريبية في ثانوية محمد الشريف أمقران بتيزي نبشار بولاية سطيف)) ثانياً بمعدل 19.32 ومعدل 19.81 من 20 في المواد الأساسية.
وشملت التكريمات إيمان فاطمة الزهراء هلال من ولاية سعيدة (شعبة العلوم التجريبية) التي جاءت ثالثة البكالوريا بـ19.32 وبرزت في المواد المميزة لشعبة العلوم التجريبية إضافة إلى الشبل عبد الواحد بوسعيد من ولاية النعامة الذي تصدّر مدارس أشبال الأمة بـ19.02 وبمعدل في المواد الأساسية قدّر بـ19.77 علماً أنّ بوسعيد تخصّص في شعبة الرياضيات بمدرسة أشبال الأمة الشهيد عدّة حمداني المدعو سي عثمان بوهران.
وكرّم رئيس الجمهورية أيضاً التلميذ محمد الأمين شاوشي من ولاية الجزائر الحاصل على شهادة البكالوريا في شعبة الرياضيات بمعدل 19.13 والتلميذة إيناس سكفالي في شعبة تقني رياضي بمعدل 19.12 من ولاية جيجل.
وفي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة حازت التلميذة آلاء مناصرة (تحد حركي) من ولاية بسكرة على أعلى معدل على المستوى الوطني حيث تحصلت على 18.02 في شعبة العلوم التجريبية تليها التلميذة خولة عقون (تحد بصري) في شعبة آداب وفلسفة من ولاية سطيف والتي حققت معدل 17.62.
يُشار إلى أنّ نسبة النجاح في شهادة البكالوريا 2023 بلغت 50.36 بالمائة فيما قُدّرت 60.97 بالمائة في امتحان شهادة التعليم المتوسط.
وفي شهادة التعليم المتوسط قام رئيس الجمهورية بتكريم المتفوقين الأوائل وطنيا ويتعلق الأمر بالتلميذة ماريا مازوزي الحاصلة على معدل 95 ر19 من ولاية باتنة التلميذة لوصيف حنين الحاصلة على معدل 93ر19 من ولاية الوادي وكذا التلميذين سامي نايت صغير الحاصل على معدل 92ر19 من ولاية الجزائر والتلميذ آدم مقلالي الحاصل على معدل 92 ر19 من ولاية الجلفة.
كما كرم الرئيس تبون التلميذ زياد قدرز الحاصل على معدل 42ر19 من مدرسة أشبال الأمة ببجاية والتلميذ عبد الوهاب نقازي من ذوي الهمم الحاصل على معدل 04ر12 من ولاية الجزائر.
وبذات المناسبة كرم رئيس الجمهورية التلميذين المتوجين بالميدالية البرونزية في الأولمبياد العالمي للرياضيات التي جرت مؤخرا باليابان ويتعلق الأمر بكل من التلميذ شمس الدين عبد العالي دراش من ثانوية الرياضيات بالقبة والتلميذ يوسف كنان من نفس الثانوية.
وخلال هذا الحفل قام كل من رئيس مجلس الأمة السيد صالح قوجيل رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد إبراهيم بوغالي الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان رئيس المحكمة الدستورية السيد عمر بلحاج رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة ووزير التربية الوطنية السيد عبد الحكيم بلعابد إلى جانب أعضاء من الحكومة بتكريم عدد من المتفوقين في امتحاني شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط.
وفي ختام حفل التكريم حظي المكرمون بصورة تذكارية جماعية مع رئيس الجمهورية.