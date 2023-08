Ballon d’Or, le classement qui fait scandale ! Article de Jean-Sébastien Grond • Il y a 7 h Jeux à la une 1 ao

Ballon d’Or, le classement qui fait scandale ! Article de Jean-Sébastien Grond • Il y a 7 h Jeux à la une 1 août Portugal contre Etats-Unis Final Canada contre Australie Final Irlande contre Nigéria Qui le soulèvera en 2023 ? Qui le soulèvera en 2023 ? © Fournis par Sports.fr Le début de la saison européenne ainsi que la fin du mercato estival (jusqu'au 1er septembre prochain), vont être accompagnés par les débats autour du Ballon d’Or 2023, puisque les 30 nommés seront dévoilés par France Football le 6 septembre. Pour rappel, la prestigieuse récompense individuelle met désormais en valeur le meilleur joueur de la saison écoulée (en l’occurrence, celle de 2022-2023). Il n’y a visiblement aucune suspense. Du moins, Sky Sports estime à 75% que Lionel Messi, le recordman de Ballon d'Or, s’offrira sa 8e couronne le 30 octobre à Paris. Les récentes prédictions réalisées par le média anglais, dans un pays qui a vu Manchester City s’offrir un exceptionnel triplé Premier League-FA Cup-Ligue des champions, ont de quoi faire enrager les suiveurs du ballon rond. L'humiliation pour Mbappé ! Vidéo associée: HAALAND VS SON COÉQUIPIER (Dailymotion) Certes, « La Pulga » a mené l’Argentine jusqu’à la tercera lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, en décembre dernier, mais Erling Haaland n’a « que » 25% de chances de finir premier du scrutin (le jury est désormais composé de 100 journalistes internationaux). Le cyborg norvégien, même s’il n’a pas marqué dans le dernier carré de la C1, a fait une saison à 56 buts en 57 matches (en club et en sélection). Kevin de Bruyne et Rodri, les deux rouages essentiels des Cityzens de Pep Guardiola, ont symboliquement 2% de chance d’embrasser le Ballon d’Or 2023, tandis que Kylian Mbappé n’est qu’à 1%. Finir 5e serait terrible pour le prodige tricolore, qui estime être dans la course cette année. Et pour cause, le crack de 24 ans a fini meilleur buteur du Mondial et a été le meilleur joueur du PSG durant la saison 2022-2023, aux côtés d'un certain Messi…