Le Bon, la Brute et le Truand (version intégrale) VIDÉO EN COURS Le bon, la brute et le truand // VO Regarder

Le Bon, la Brute et le Truand (version intégrale)

Réalisé par : Sergio Leone
Avec : Pete Postlethwaite, Clint Eastwood , Lee Van Cleef , Eli Wallach , Aldo Giuffré, Carlo Giuffré
Genre : Western
Sorti en 08/03/1968
Durée 02h45
À partir de 12 ans
4,2 /5 (683 avis)

France 3
Lundi 31 juillet à 21h10
4/3 | Interdit aux moins de 10 ans

Synopsis - Etats-Unis, guerre de Sécession. Trois hommes pour qui seul le profit personnel compte se lancent à la recherche d'un trésor en pièces d'or volé à l'armée sudiste et caché par un soldat nommé Bill Carson. Tuco (Eli Wallach), le truand dont la tête est mise à prix, sait que le trésor se trouve dans un cimetière. Blondin (Clint Eastwood), le bon, son allié, connaît le nom inscrit sur la pierre tombale qui sert de cache. Chacun a besoin de l'autre, ils sont donc obligés d'avancer ensemble. Mais un troisième homme entre dans la course : Setenza (Lee Van Cleef), une véritable brute et un meurtrier sanguinaire qui n'hésite pas à tuer pour parvenir à ses fins. Quand il apprend que seuls les deux hommes ont des informations sur l'endroit où est caché le trésor, il décide de les traquer puis de les torturer pour récupérer ses détails essentiels. S'ensuit alors une véritable course au trésor dans laquelle chacun essaie de doubler les deux autres...

6,3 millions de spectateurs français se sont déplacés dans les salles pour aller voir ce gros succès de Sergio Leone. « Le bon, la brute et le truand » complète la « Trilogie du dollar » du réalisateur qui met en scène les aventures de l'Homme sans nom, après « Pour une poignée de dollars » (1964) et « Et pour quelques dollars de plus » (1965). La version intégrale du film (version longue) dure presque 3 heures.