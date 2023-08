Mbappé, c’est fait ! Article de Jean-Sébastien Grond • Il y a 2 h Jeux à la une 1 août Chine contre Angleter

Mbappé, c’est fait ! Article de Jean-Sébastien Grond • Il y a 2 h Jeux à la une 1 août Chine contre Angleterre EN DIRECT Portugal contre Etats-Unis EN DIRECT Vietnam contre Pays-Bas Le dialogue reste rompu entre Paris et sa star tricolore. Le dialogue reste rompu entre Paris et sa star tricolore. © Fournis par Sports.fr Un nouveau chapitre s'ouvre dans le rocambolesque feuilleton Kylian Mbappé au PSG. Le prodige tricolore de 24 ans avait jusqu’à ce lundi 31 juillet 2023 afin d’activer ou non sa 3e année en option et, comme il l’a déjà signifié à ses dirigeants par l’intermédiaire d’un courrier, il n’a pas étendu son bail jusqu’en 2025. Le meilleur buteur de la dernière Coupe du monde est donc à un an de la fin de son contrat et le club détenu par le Qatar semble déterminé à le vendre cet été. Comme le précise L’Equipe dans son édition du jour, la direction du PSG, même si elle a déjà agi en coulisses, considère que Mbappé est « réellement en vente » depuis ce mardi matin. On apprend également que Nasser al-Khelaïfi et Luis Campos ont tenté un dernier coup auprès de l’entourage du Bondynois, en proposant une clause de départ pour l’été 2024 en cas de prolongation, avec un prix de départ déjà défini. Selon eux, Mbappé a refusé. Vidéo associée: Mbappé : "Un joueur d'une telle valeur marchande doit laisser un héritage au club", tance Acherchour (Dailymotion) Le PSG attend le Real rapidement ! Non, le divorce est bien réel entre les deux parties et, après avoir écarté son meilleur buteur (et joueur) de la tournée d’avant-saison en Asie, le PSG va faire en sorte de recevoir le plus d’offres possibles. Après avoir laissé la possibilité à Al-Hilal de contacter le clan Mbappé (ce dernier n’a pas donné suite), les patrons des Rouge et Bleu attendent une vraie offre de la part de Chelsea et espère surtout un move de la part du Real Madrid. Solution d'Intranet sur-mesure - Solution Intranet Moderne - intranet-inside.com Solution d'Intranet sur-mesure - Solution Intranet Moderne - intranet-inside.com Sponsorisé intranet-inside Là aussi, les relations entre « NAK » et Florentino Pérez sont inexistantes et c’est un agent de joueurs qui a été sollicité afin de faire avancer les choses. Le PSG est toujours aussi convaincu que Mbappé a un accord avec la Casa blanca pour une arrivée en tant que joueur libre l’an prochain et imagine le président merengue ne faire qu’une offre « insultante » à la fin du mois d’août. En somme, Mbappé est en vente, mais le Real va-t-il vraiment l’acheter cet été ?