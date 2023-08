Mercato: le salaire monumental qui attend Mané en Arabie saoudite Article de Hugo Juste • Hier à 14:04 Jeux en vedette de la Bayern Munich 18 août Werder Brême contre Bayern Munich 27 août Bayern Munich contre FC Augsbourg 2 sept. Borussia Mönchengladbach contre Bayern Munich Heure actuelle 0:14 / Durée 8:59 RMC Sport Bayern Munich : \ 0 Afficher sur Watch Autres vidéos SADIO MANE À AL NASSR POUR 40M€ ! Le bon choix ? Dailymotion/Dailymotion SADIO MANE À AL NASSR POUR 40M€ ! Le bon choix ? 17:24 Guardiola s'attend à ce qu’encore plus de joueurs aillent en Arabie Saoudite Dailymotion/Dailymotion Guardiola s'attend à ce qu’encore plus de joueurs aillent en Arabie Saoudite 0:47 Man City - Guardiola s'attend à ce qu’encore plus de joueurs aillent en Arabie Saoudite Dailymotion/Dailymotion Man City - Guardiola s'attend à ce qu’encore plus de joueurs aillent en Arabie Saoudite 0:48 Une nouvelle recrue d'envergure arrive en Arabie saoudite. Sadio Mané est sur le point de s'engager avec le club d'Al Nassr. L'attaquant sénégalais va quitter le Bayern Munich pour environ 27 millions d'euros, après seulement une saison passée en Bavière. Il sort d'une saison mitigée en Allemagne avec 12 réalisations et 6 passes décisives en 38 matchs (toutes compétitions confondues). Sadio Mané avec le Bayern Munich, 23 juillet 2023 Sadio Mané avec le Bayern Munich, 23 juillet 2023 © Icon Sport Sadio Mané avait récemment reconnu que sa saison au Bayern Munich était difficile au micro de la télévision sénégalaise Sport2S: "Oui, c'était compliqué, c'était une saison très compliquée. Mais comme je l'ai dit, cela arrive dans la vie. Cela a été le cas pour moi, mais je l'ai juste pris comme une saison compliquée qui peut arriver à tout moment." Robe Longue Imprimée - Rouge - Taille 40 - Viscose - Blancheporte Robe Longue Imprimée - Rouge - Taille 40 - Viscose - Blancheporte Sponsorisé Blancheporte Un salaire annuel de 40 millions d'euros Cap sur l'Arabie saoudite donc pour Sadio Mané, où un contrat en or l'attend. Le Sénégalais va passer le traditionnelle visite médicale à Dubaï avant de s'engager avec Al Nassr jusqu'en 2027 selon SkySports. Le nouveau coéquipier de Cristiano Ronaldo touchera environ 40 millions d'euros par an, soit environ 760.000 euros par semaine. Le natif de Bambali a été écarté en marge de la victoire du Bayern Munich contre Kawasaki à Tokyo (1-0) en match amical de pré-saison. Le Bayern avait justifié sa mise à l'écart via un communiqué: "Sadio Mané est en pourparlers contractuels avant un éventuel transfert et ne fait donc pas partie de l'équipe aujourd'hui." Après Cristiano Ronaldo en janvier dernier, puis Seko Fofana, Marcelo Brozovic et Alex Telles lors de ce mercato estival, Al Nassr s'offre une nouvelle recrue de choix avec Sadio Mané.