Hausse alarmante des vols à Annaba : Les vacanciers pris pour cible La Rédaction by La Rédaction 29 juillet 2

Hausse alarmante des vols à Annaba : Les vacanciers pris pour cible La Rédaction by La Rédaction 29 juillet 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 60 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Les services de police urbaine des secteurs 7, 6, 9 et 1 ont été alertés par une série de plaintes déposées par des victimes de vols, principalement des téléphones portables et d’autres biens précieux. Les touristes venant de différentes wilayas pour profiter du soleil et des plages de la Coquette ont été particulièrement pris pour cible. La commune d’Annaba est actuellement en proie à une vague de vols inquiétante, touchant particulièrement les estivants qui affluent sur ses plages pour profiter de leurs vacances. Depuis l’ouverture de la saison estivale, le nombre d’incidents a considérablement augmenté, laissant les autorités locales et les forces de l’ordre mobilisées pour mettre un terme à ces agissements criminels. Les vols se sont principalement concentrés au cœur de la ville et sur le littoral, là où la présence de milliers de personnes crée un terrain propice aux voleurs et aux gangs criminels spécialisés dans le vol à la tire. Les lieux les plus touchés comprennent la cours de la révolution et le secteur balnéaire de la wilaya, où de nombreuses activités attirent les foules. Suite à la réception des plaintes, les services de sécurité de la wilaya ont pris des mesures pour identifier les délinquants et les traduire en justice. Les caméras de surveillance installées dans les rues de la ville ont été utilisées pour retracer les coupables et collecter des preuves. Les résultats de ces efforts ne se sont pas fait attendre, puisque certaines arrestations ont été effectuées. Dans l’un des cas signalés, un individu a été appréhendé alors qu’il dérobait un téléphone portable. Il a été conduit au poste de police pour être interrogé et poursuivi en justice. Cependant, les autorités restent vigilantes, car d’autres suspects sont toujours en liberté. Les enquêtes se poursuivent activement pour identifier les autres coupables et mettre un terme à ces actes répréhensibles qui ont affecté diverses régions d’Annaba. Sur le réseau social Facebook, les internautes insistent sur l’importance de renforcer les mesures de sécurité dans les zones les plus fréquentées par les vacanciers et les citoyens. Des patrouilles renforcées ainsi qu’une présence policière plus visible ont été réclamés par la population. Pour leur part, les services de sécurité de la wilaya d’Annaba ont appelé l’ensemble des estivants à signaler tout comportement suspect aux autorités afin de faciliter les enquêtes. Par : I.N