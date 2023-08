Cites Seybouse ex Joanoville : Les eaux usées débordent des caniveaux La Rédaction by La Rédaction 29 juillet 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 32 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Les habitants de la cité Seybouse ex-«Joanoville » sont dans le désarroi à cause des eaux usées refoulées par les canalisations. Cela serait dû à la défaillance de la station de pompage qui se déverse dans l’oued Seybouse et dont l’extrémité est obstruée. Ainsi, vendredi dernier, les habitants de ce quartier sont sortis dans la rue pour exprimer leur mécontentement et protester contre ce qu’ils appellent le marasme qui a atteint son paroxysme dans leur quartier. En effet, l’état de la canalisation qui refoule des eaux nauséabondes a généré des inondations dans toute la cité. Même les domiciles n’ont pas été épargnés par cette situation catastrophique en cette période de grande chaleur. Cet état de fait est une nuisance pour les riverains car elle est source de maladies à transmission hydrique. Cette ancienne cité a été construite à l’époque coloniale pour une durée de 10 années seulement car la zone est inadaptable à l’usage d’habitation Celle-ci est inondable et située au-dessous niveau de la mer, et c’est la raison pour laquelle cette cité est une zone sinistrée, inondée en été c par les usées, et en hiver par les eaux pluviales. Cette situation appelle les responsables de l’ONA « Office national de l’assainissement », et ceux des services de l’Hydraulique, à intervenir encore, mais en trouvant enfin des solutions idoines. Par : Amar Ait Bara