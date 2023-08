USM Annaba : C’est Le Statu Quo EDITEUR - 1 AOÛT 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) L’affaire USMAn n’a pas encore connu son épilogue. Finalement, la tenue de son assemblée générale prévue avant-hier matin, n’a pas eu lieu. Selon certaines sources, les supporters qui ont organisé des marches et observé des sit-in devant la wilaya et devant le siège du club amateur situé au niveau de l’ex-Tabacoop ont demandé l’intervention urgente du wali pour résoudre dans les meilleurs délais le problème auquel est confrontée l’USMAn. De l’avis des anciens joueurs, l’USMAn est prise en otage par certains manipulateurs qui ne veulent pas qu’il y ait une assemblée générale pour intégrer onze nouveaux membres et élire un nouveau président afin de permettre à l’équipe de la mettre sur rail. « On n’a pas assez de temps pour recruter des joueurs et préparer les stages des Tuniques rouges. Donc, l’organisation de l’assemblée générale est indispensable. Nous nous remettons au wali pour intervenir et mettre fin à cette incurie », a déclaré Salah Abdennouri président de l’association des anciens joueurs. Pour ce qui des Indépendants De Bône (IDB), ils donnent rendez-vous à tous les supporters d’organiser aujourd’hui une grande marche pour demander aux responsables actuels du club de démissionner afin d’organiser l’assemblée générale dans les conditions requises par la loi. « La liste des onze nouveaux membres pour intégrer l’assemblée générale doit être remise aux autorités sportives. Une fois tenue, celle-ci doit élire son bureau à sa tête un nouveau président. Ceux qui ont leur mot à dire sont les bienvenus et ceux qui veulent s’ingérer dans les affaires de l’équipe sont interdits de parole. Ils sont exclus de facto», ont-ils dit. « Il faut régler au moins 50% du problème car il ne faut pas perdre de temps puisque le coup d’envoi du championnat est prévu pour le mois de septembre prochain», a poursuivi Salah Abdennouri ancien gardien de but des Tuniques rouges. « Faut-il laisser les choses telles qu’elles sont ? A qui profite cette situation ? », s’est interrogé Sadek Maïzi ancienne gloire de l’USMAn des années 80. Nejmedine Zéroug