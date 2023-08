CONSTANCES FAF : et si on envisageait un coup de pied dans la fourmilière ? Placeholder SLIMANE LAOUARI PUBLIÉ 01-08-2023, 11:00 Depuis quelques jours, il est (encore) question de la Fédération algérienne de football, du poste de président miraculeusement vacant après la démission (providentielle) du dernier «élu», de son successeur et des élections qui se préparent tambour battant parce que c’est une question mortellement stratégique de mettre un chef à Dely Ibrahim, sans quoi le pays serait exposé à tous les périls. D’abord cette «démission» qu’on a essayé laborieusement de nous présenter comme un acte de bravoure. Dans la vraie vie, il n’y a pourtant aucune raison pour que M. Zefizef soit différent des autres. Dans son parcours comme dans son profil, il est difficile de trouver un trait distinctif par rapport à tous ceux qui l’ont précédé à cette responsabilité. Mais voilà, l’accumulation des frustrations, des déceptions et des… désespérances étant au niveau qu’elle est, les Algériens en arrivent à trouver la proie là où il n’y a que l’ombre. C’est que le «phénomène» est aussi vieux que notre monde-Algérie. On s’est enthousiasmé, quasiment enflammé pour des ministres, des Premiers ministres et même pour un… chef d’État qui auraient jeté le tablier parce qu’ils sont différents, que le fait de «remettre ça» à un niveau plus modeste de pouvoir tient de la normalité. M. Zefizef aurait donc quitté son fauteuil dans un auguste geste de dignité. Pour la petite histoire qui n’est pas si petite que ça, on ne nous dit même pas si le geste de dignité en l’occurrence est une reconnaissance de son faible bilan de conjoncture dont le point emblématique est son échec monumental dans sa candidature à l’exécutif de l’instance dirigeante du football continental. Ou alors, ce que d’aucuns suggèrent avec un incroyable aplomb, il aurait renoncé à son mandat parce qu’il serait… seul parmi les loups, qu’il aurait été trahi par les siens fourbes et incompétents et que n’en pouvant plus dans un environnement dont il incarnerait l’unique vertu, il a fini par craquer ! Voyons maintenant, avec les jours d’après. Il se passera quoi, à part que le football algérien aura un autre Zefizef en léger mieux dans le meilleur des cas et dans le pire… pire que lui ? Parce qu’il suffit juste de rappeler que le réservoir des prétendants — légaux, il faut absolument le signaler — ne brille pas par ses compétences et sa rectitude morale pour se rendre à l’évidence : le football algérien n’est pas au bout du tunnel. Ni parce que le président partant est mauvais ni parce que son successeur le sera plus ou moins. Et si on envisageait un vrai coup de pied dans la fourmilière ? S. L. Placeholder SLIMANE LAOUARI PUBLIÉ 01-08-2023, 11:00