6e journée des éliminatoires de la CAN 2023 Algérie - Tanzanie le 4 septembre à Annaba Placeholder R.S PUBLIÉ 01-08-2023, 20:53 La rencontre Algérie-Tanzanie, comptant pour la 6e et dernière des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, est finalement programmée au stade du 19-Mai d'Annaba, jeudi 4 septembre, à 20h00.. Cette rencontre sera officiée par le Béninois M. Djindo Louis Houngnandan, qui sera assisté par son compatriote M. Éric Ayimavo Aymar Ulrich (1er assistant) et le Togolais M. Jonathan Ahonto Kuffi (2e assistant). Le quatrième arbitre est également Béninois, il s’agit de M. Issa Mouhamed, alors que le Commissaire au match, ce sera le Tunisien M. Boussair Boudjeli. Pour rappel, le 12 septembre, les Verts devront affronter en amical le Sénégal au stade Abdoulaye Wade de Dakar (19h00 GMT, 20h00 heure algérienne). Ce Sénégal – Algérie constituera pour les Verts une nouvelle étape dans le cadre de leur préparation pour la prochaine CAN – Côte d’Ivoire 2023 (janvier – février 2024) ainsi que le début des éliminatoires de la Coupe du Monde dont les deux premières journées sont prévues au mois de novembre prochain. LSA