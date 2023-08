Noces maléfiques par Abdou Benabbou L'Organisation météorologique mondiale vient de reformuler une sempiter

Noces maléfiques par Abdou Benabbou L'Organisation météorologique mondiale vient de reformuler une sempiternelle alerte à ne pas prendre à la légère ou à considérer comme un avis sur un phénomène passager. Il est question de l'hémisphère nord qui change de face et de profondeur à cause d'une réelle révolution climatique avec des effets dont on imagine déjà les conséquences. Le réchauffement climatique s'est solidement ancré pour l'éternité et il est déjà envisagé qu'il va augmenter en intensité. Première touchée, l'Espagne où la désertification n'est pas un mauvais rêve. Le sud de la péninsule Ibérique a changé de visage pour que les agriculteurs tâtent au péril de la persistante sécheresse installée dorénavant dans la durée. Dans le désarroi et la ruine, le climat les force à humer un air cloné à la saharienne se rendant compte que leur gloriole agricole européenne s'est desséchée. Ailleurs, un peu plus au nord, on a du mal à croire que les divines forêts actuelles s'apprêtent à un effeuillage maudit pour que les bois idylliques se transforment en Ténéré et pour que les terres africaines arides n'aient rien à leur envier. L'infortuné Canada a fini par troquer ses neiges éternelles avec le feu et le pôle Nord a clos son testament. Ce n'est pas là une vue de l'esprit. Les alertes incessantes, les faillites et les faits, les sons du tocsin sont si forts qu'il est certain que les saisons sont inscrites dans l'indivision et que les continents s'orientent vers l'interchangement. Un étrange transvasement s'opère dans un cafouillage inouï, où typhons, inondations, canicules et incendies se mêlent dans des noces maléfiques dont les populations devront payer le prix et s'adapter. L'homme bien sûr est au centre de ce colossal chambardement. Ce qui pourrait l'attendre est bien au-delà des vilains coups des inflations ou des soucis engendrés par les crises économiques. Les définitions actuelles sur les malaises de la vie présente vont changer de répertoire parce que c'est l'existence humaine elle-même qui sera appelée à remodeler son registre. Quand les comptes seront entamés, il sera puéril de s'attarder sur le prix de la tomate ou du piment.