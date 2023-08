AADL De Sidi Achour À Annaba : Les Souscripteurs Expriment Leur Mécontentement EDITEUR - 1 AOÛT 2023 Cliquez p

AADL De Sidi Achour À Annaba : Les Souscripteurs Expriment Leur Mécontentement EDITEUR - 1 AOÛT 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Les postulants à un logement de l’Agence d’Amélioration et de Développement du Logement (AADL) au titre de l’année 2013, de la deuxième tranche, ont organisé un autre sit-in devant la direction générale de l’AADL d’Annaba hier, lundi 31 juillet. Leur déception est due au fait qu’ils n’auraient pas été conviés à la remise des clés de leurs appartements le 5 juillet passé, contrairement à ce qu’avait promis le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Tarek Belaribi. D’après les protestataires, le directeur de l’AADL de Sidi Achour aurait refusé de les recevoir, et ils se sont donc limités à rencontrer le sous-directeur chargé du commercial. Ils réclament une solution définitive à leurs problèmes, pour mettre fin à leur calvaire, comme cela a été fait pour les souscripteurs de plusieurs wilayas, en citant notamment Alger, Sétif, Constantine, Guelma et beaucoup d’autres régions du pays. Les souscripteurs ont donc repris leur bâton de pèlerin et ont organisé, comme le lundi 17 juillet, un sit-in pacifique devant la direction régionale de l’AADL à Sidi Achour. Ils déclarent s’être acquittés des versements des deux tranches entre mars et avril 2021 et croyaient faire partie des attributaires, ce qui aurait mis fin à leur attente. Malgré un surplus d’appartements actuellement libres, ils continueraient à subir les aléas de l’administration et à payer des loyers qui grèvent le budget familial. « L’AADL nous a obligés à recourir à des procédures pour obtenir nos droits », a déclaré une pharmacienne concernée par ce retard, lors du sit-in passé. Ahmed Chabi