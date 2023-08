Le wali d’Annaba inflige des sanctions : Plusieurs délégués de secteurs évincés La Rédaction by La Rédaction 3

Le wali d’Annaba inflige des sanctions : Plusieurs délégués de secteurs évincés La Rédaction by La Rédaction 31 juillet 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 117 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Au vu de la situation chaotique et dramatique qui sévit à Annaba liée à l’environnement immédiat qui croule sous les immondices et ordures ménagères, le wali d’Annaba, Djamel Eddine Berrimi, a pris son « mandjel» pour infliger des mesures rigoureuses et répressives à l’encontre des élus de l’APC défaillants. Ce dernier a décrété d’une manière drastique des sanctions à l’encontre de nombreux délégués de secteurs ainsi que du vice-président chargé de l’environnement. Ces membres élus ont fait montre de leurs limites en matière de gestion de leurs secteurs, fuyant leurs responsabilités. Aucune échappatoire en attendant des ouvertures d’enquêtes allant jusqu’aux dépôts de plaintes, confirment nos sources qui nous affirment également que les délégués des secteurs 3 et 1 ont fait déjà l’objet de poursuites judiciaires. Leurs auditions ont été immédiates dans d’autres affaires liées à la gestion de leurs secteurs. Quant aux secteurs 1, 2, 4, 5, le wali a carrément mis fin aux fonctions de leurs délégués respectifs. Pour le délégué du secteur 2, un avertissement lui a été infligé avec une mise à pied de 2 jours. Ainsi, on nous confirme que d’autres membres de l’Exécutif communal seront également évincés et seront passibles de poursuites judiciaires si les enquêtes administratives diligentées décèleront des anomalies dans leur gestion respective. Le premier magistrat d’Annaba a frappé d’une main de fer dans cet amalgame après avoir constaté que les membres de l’exécutif de l’APC Annaba ont failli à leurs obligations dans leurs postes de responsabilité avec peu ou prou d’importance aux citoyens qui ont voté pour eux. Affaire à suivre… Par : Amar Ait Bara