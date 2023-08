Belvédère en libre accès au public : Le wali retire les permis d’exploitation La Rédaction by La Rédaction 1 août 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 21 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Le chef de l’Exécutif de la wilaya, M. Berimi, accompagné dans sa décision par le P/APC de la commune d’Annaba, M. Chouchen, a annoncé le retrait des permis d’exploitation pour les saisonniers installés au niveau de la plage Belvédère. Cette décision intervient suite au rapport des services de la gendarmerie nationale et de la police, chargés de la sécurité de la plage. Après avoir enregistrés bon nombre de dépassements relatifs aux mœurs, au droit d’accès aux espaces publics et à la sécurité des estivants, le P/APC de la commune d’Annaba n’a pas hésité a employé la méthode forte. De ce fait, la wilaya informe les estivants qu’ils pourront désormais se rendre au niveau de la plage Belvédère sans payer de frais de location de parasols de chaises et autres équipements du genre. Toute tentative à inciter les estivants à la location doit, par ailleurs, être signalée aux éléments de la gendarmerie présente sur place.