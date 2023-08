Menace environnementale à Annaba : La réserve de l’Edough en danger La Rédaction by La Rédaction 1 août 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 33 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Les déchets de construction laissés par les promoteurs peuvent se révéler catastrophiques lors des fortes précipitations. L’Association Nationale de Protection de l’Environnement et de Lutte contre la pollution de la wilaya d’Annaba a récemment adressé un rapport alarmant au Premier Ministre, M. Aymen Benabderrahmane, mettant en lumière les risques sérieux qui pèsent sur la réserve du mont de l’Edough. Cette aire protégée, pourtant classée récemment en tant que réserve naturelle, est menacée par les excavations sauvages réalisées par des entrepreneurs lors des travaux de construction dans les quartiers périphériques de la ville. Les enquêtes minutieuses menées par l’équipe de l’Association ont mis en évidence une pratique récurrente et préoccupante. En effet, ces entrepreneurs laissent des montagnes de terre et de pierres éparpillées de manière aléatoire après leurs travaux. Ces monticules peuvent se révéler catastrophiques lors des fortes précipitations, risquant ainsi de bloquer les canaux d’évacuation des eaux pluviales et d’entraîner des inondations importantes. Les conséquences de telles inondations seraient désastreuses pour les habitants de la ville, leur santé, ainsi que pour l’environnement et l’écosystème fragile de la réserve de l’Edough. Les eaux de ruissellement chargées de débris pourraient entraîner des dégâts matériels considérables et compromettre la biodiversité de cette zone naturelle précieuse. Pourtant, malgré la récente classification de l’Edough en tant que réserve naturelle protégée par un comité national, les agressions contre sa couverture végétale et l’expansion urbaine continuent. Certains acteurs concernés semblent ignorer les avertissements lancés par les autorités locales. Le maire de Séraïdi, M. Ali Rachdi, avait, en effet, appelé à ne pas laisser les déchets de construction près des propriétés ou à les déverser dans des zones non appropriées. Mais, cela n’a pas été pris en compte par tous. Ainsi, l’Association Nationale de Protection de l’Environnement et de Lutte contre la pollution presse le Premier Ministre, M. Ayman Benabderrahmane, d’intervenir de manière urgente. Elle a réclamé l’application de toutes les mesures nécessaires pour protéger la réserve du mont de l’Edough et les habitants de la wilaya d’Annaba contre les dangers liés à ces excavations sauvages et à l’atteinte à la couverture végétale. Par : I.N