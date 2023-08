Prix des eaux minérales : Le diktat des commerçants La Rédaction by La Rédaction 2 août 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 11 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Les habitants d’Annaba ont été confrontés, ces derniers temps, à une augmentation injustifiée des prix des eaux minérales dans les magasins et les cafés de la ville. Des augmentations comprises entre 10 et 20 DA ont été signalées sans aucun préavis, suscitant la surprise et la colère des consommateurs. Le ministère du Commerce avait pourtant préconisé à plusieurs reprises de maintenir des prix raisonnables pour ces produits essentiels. Cependant, de nombreux propriétaires de commerces ont décidé d’ignorer ces recommandations en imposant des hausses arbitraires, portant ainsi préjudice aux consommateurs qui se retrouvent désormais confrontés à des prix nettement supérieurs à la normale. Selon les informations rapportées, le prix d’une bouteille d’eau minérale de 0,5 litre est passé de 20 à 35 DA, alors que son prix réel était initialement compris entre 20 et 25 DA. De même, une bouteille d’eau de 1,5 litre, auparavant vendue entre 35 et 40 DA, est désormais proposée à 50 DA, soit une augmentation considérable et injustifiée. Ainsi, les consommateurs ont appelé la direction du Commerce à intervenir rapidement pour réguler ces hausses incontrôlées. De plus, il est important de préciser que la plupart des commerçants de gros n’ont pas augmenté les prix de ces produits, laissant ainsi penser que ces augmentations excessives proviennent principalement des commerces de détail. Outre ces hausses de prix, un autre problème de taille a été soulevé : la pratique de certains commerçants qui exposent les boissons, y compris les eaux minérales, au soleil avant de les vendre aux consommateurs. Cette pratique dangereuse peut altérer la qualité des boissons, exposant ainsi les consommateurs à des risques pour leur santé. Des experts ont également mis en garde contre les réactions chimiques potentielles entre les composants plastiques des bouteilles et les boissons lorsqu’elles sont exposées au soleil, pouvant entraîner la libération de substances toxiques dans les liquides consommés. Cette situation a suscité des inquiétudes quant aux conséquences sur la santé publique, incitant les autorités à renforcer leur contrôle sur les commerces concernés. Par : I.N