Annaba enregistre 1,2 million d’estivants : « Il n’ya pas vraiment de quoi pavoiser » La Rédaction by La Rédac

Annaba enregistre 1,2 million d'estivants : « Il n'ya pas vraiment de quoi pavoiser » 1 août 2023

Dans un optimisme béat, la direction du Tourisme et de l'Artisanat de la wilaya d'Annaba enregistre 1,2 million d'estivants depuis le mois de juin jusqu'à ce jour, à mi-chemin de la saison estivale 2023. Malgré ce chiffre, le directeur de cette institution reconnaît certains dépassements signalés à travers plusieurs plages. On ne peut pas parler de tourisme pour l'heure, la wilaya se contente des milliers de vacanciers, en provenance de plusieurs wilayas de l'Est algérien. Se rendant au littoral annabi en bus, dans le cadre d'excursions ou à bord de leurs véhicules personnels, ils finissent par rentrer chez eux en fin de journée. Seuls les ressortissants nationaux établis à l'étranger et une poignée de touristes étrangers, peuvent se permettre un séjour dans les quelques hôtels que compte la wilaya, avec une prestation de services plus ou moins haut de gamme et hors de prix pour le citoyen lambda. Un vacancier venu de Constantine nous dira : «Il n'y a pas de quoi pavoiser» pour l'affluence touristique à Annaba. L'image de la coquette écorchée L'image de marque de la ville a été véritablement écorchée ces dernières années. Insalubrité, informel, aspect urbain hideux et anarchie galopante, sont autant de facteurs défavorisant la saison estivale à Annaba où rien ne semble refléter une perspective positive. Les préparatifs de la saison des grandes chaleurs ne se limitent pas uniquement à la sécurité, l'hygiène et l'éclairage public, entre autres vastes opérations de bricolage. En effet, si l'on se réfère aux traditionnelles actions liées à la préparation de la saison estivale à Annaba, les concernés par ce secteursont loin de savoir que la saison se prépare tout au long de l'année. Depuis des décennies, la ville des Jujubes vit dans l'indifférence la plus absolue. Cette année encore, c'est le même constat. Quelle nouveauté a caractérisé la saison estivale 2023? En pleine saison estivale cette année,la ville d'Annaba est en chantier. Au lieu d'accueillir les touristes et autres estivants dans les meilleures conditions possibles, des travaux ont été engagés sur tous les fronts par la bénédiction de ses autorités locales. Des travaux hydrauliques sur la corniche, lieu de rendez-vous des touristes et installation de cunettes en plein centre-ville et autour du cours de la révolution, lieu emblématique de la ville, ont été entrepris. Quant aux mesures prises par les autorités locales de la wilaya concernant la gratuité d'accès aux plages, elles ne sont pas appliquées avec toute la rigueur nécessaire dans nombre d'entre elles. L'exemple le plus édifiant est celui de Djenane El Bey, dans la commune de Seraidi, prétendue être une destination touristique de choix qui a connu plusieurs dépassements. 1.065 plaintes ont été déposées par de paisibles citoyens et dénoncées par des dizaines de pages Facebook ; des agissements condamnables des gérants de kiosques et autres gardiens de parkings. A cet effet, le président de l'APC de Seraidia avoué son impuissance devant cette situation et promet des mesures pour la prochaine saison estivale. Par : A.Ighil