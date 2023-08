Doudou honoré EQUIPE DU FLN R SPublié dans L'Expression le 27 - 01 - 2008 Le gardien de but de la glorieuse é

Doudou honoré EQUIPE DU FLN R SPublié dans L'Expression le 27 - 01 - 2008 Le gardien de but de la glorieuse équipe de football du Front de libération nationale (FLN) (1958-1962) et ancien moudjahid, Ali Doudou, a été honoré, jeudi à Annaba, en guise de reconnaissance à sa contribution à la consécration et à la défense des couleurs nationales et des idéaux de liberté et d'indépendance. Cet hommage qui lui a été rendu par l'association Machaâl Chahid avec le concours de l'USM Annaba et le quotidien El Moudjahid, à l'occasion du 50e anniversaire de la création de l'équipe historique de football du FLN, fut un moment fort pour cet homme qui a mis tout son talent et sa jeunesse au service de la cause de son pays. Très ému par ce geste de gratitude et de reconnaissance, Ali Doudou, qui a un parcours de près de 35 années de football prodigieux, s'est dit heureux et fier de se retremper dans l'épopée de la glorieuse équipe du FLN dont il était le portier et un rempart sûr avec son coéquipier Abderrahmane Boubekeur. Né le 5 janvier 1927 à Annaba, Ali Doudou a débuté sa carrière de footballeur en 1945, en signant une licence au sein de l'Union sportive musulmane de Bône (USMB). En 1958, il est sollicité avec les Zitouni, Bentifour, Makhloufi, Saïd Brahimi et consorts pour mettre en place la légendaire équipe du FLN à Tunis, et ce, à l'appel du Front de libération nationale (FLN). Ali Doudou évoque aujourd'hui avec passion les belles prestations et les scores fleuves réalisés par l'équipe du FLN au Maroc contre les clubs de Rabat, Fès, Casablanca et Tanger puis dans les pays arabes et en Europe. «Mon meilleur souvenir de cette tournée de l'équipe du FLN, tient-il à préciser, est incontestablement la rencontre de Leningrad (ex-URSS) qui s'est soldée par un score de deux buts partout devant plus de 50.000 spectateurs.» Avant de rejoindre la glorieuse équipe du FLN, Ali Doudou a fait partie, au début de l'année 1957, de l'équipe de l'Armée de libération nationale (ALN) en compagnie des joueurs Krimo, Zerrar Abdelkader et Chenni Mostefa dit Titi. Cette équipe va enregistrer un grand succès lors de sa tournée dans les pays arabes. A l'Indépendance, Ali Doudou, de nouveau au sein de l'USM Bône, avec laquelle, il remporta en 1963 le championnat national, va raccrocher en 1968 en tant que joueur pour embrasser la carrière d'entraîneur et s'occuper de la formation des jeunes. La cérémonie en son hommage qui s'est déroulée en présence d'anciens footballeurs annabis et de ses amis, s'est poursuivie au stade olympique du 19 Mai 1956. Le portier de l'équipe historique du FLN a donné le coup d'envoi de la rencontre USMAn-USMAlger (2-0), comptant pour la 18e journée du championnat national de division 1. L'association Machaâl Chahid a programmé du 11 au 14 février prochain, à Alger, l'organisation de journées culturelles en hommage aux anciens sportifs et moudjahidine ayant contribué à la lutte de Libération nationale, a indiqué son président, M.Abed Mohamed. «Ces journées vont permettre de renforcer les liens entre la génération de Novembre 1954 et celle de l'Indépendance», a-t-il souligné.