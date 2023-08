«Tekhti rassi» ! par El-Houari Dilmi Alors que le pays n'a pas encore fini son deuil après les incendies me

«Tekhti rassi» ! par El-Houari Dilmi Alors que le pays n'a pas encore fini son deuil après les incendies meurtriers qui ont touché plusieurs wilayas du pays, la journée nationale dédiée à l'Armée nationale populaire, célébrée le 04 août de chaque année, a été une occasion pour saluer le sacrifice suprême de dix de nos soldats morts dans un incendie à Béjaïa. Mais si certains Algériens donnent leurs vies pour que vive le pays, d'autres font tout pour lui donner des coups de Jarnac dans le dos. Des pyromanes ont été démasqués pour avoir mis le feu à nos forêts. L'on est en droit de s'interroger sur les véritables raisons qui poussent ces criminels à allumer des feux, et attenter ainsi à la vie d'autrui, sans parler des dégâts énormes sur la faune et la flore. Cela est peut-être dû à notre passivité, voire notre complicité, celle de ne pas dénoncer le mal là où il se trouve. Les services de sécurité ont mis en service, et depuis longtemps, des numéros verts pour alerter sur tout comportement négatif ou dangereux, quelle que soit sa nature. Mais dans la «culture» des Algériens, dénoncer un comportement négatif est perçu comme de la délation ou de la mouchardise. Cas concret : un vieil homme qui a dénoncé un trafiquant de drogue dans son quartier a été molesté par l'un de ses complices, jusqu'à lui causer des blessures graves. Le sens civique ne signifie pas la même chose selon que l'on soit d'un côté ou de l'autre. Son voisin qui se fait dévaliser sa maison en plein jour, personne n'a rien vu ni entendu. Une femme qui se fait agresser au milieu de la foule, personne n'a le courage d'intervenir. «Tekhti rassi» comme le veut la mentalité locale ! Un peu comme celui qui aide le pyromane à s'échapper avant d'appeler le pompier, personne ne bouge quand il s'agit de protéger le bien public, «la mentalité du beylik» comme disent certains. La mentalité du beylik a causé beaucoup de dégâts au pays, et son éradication dépend surtout du rôle du citoyen, de son niveau de conscience et de son civisme. Même le président Tebboune, dans un message à l'occasion du 61e anniversaire de l'indépendance, avait appelé «à plus de vigilance et de travail, pour gagner le pari du changement autour de nouveaux modes de pensée et de gestion qui éliminent définitivement les notions de rente et la mentalité du beylik qui dilapident les ressources nationales». Comment débarrasser les Algériens de la mentalité beylicale, that is the question !