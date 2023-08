Mieux goûter à la paix au lieu de se noyer par Abdou Benabbou Jamais une telle dramatique démesure n'avait été atteinte dans le décompte morbide des noyades en mer et dans les plans d'eau que celle observée cet été. On comptabilise près de 200 noyés à travers le territoire et notre ahurissement est égal à la peine de l'affliction pénible à supporter des familles des êtres disparus. Mise à l'index et accusée du drame, la canicule a eu bon dos alors que la voracité des plages a obéi à des causes autrement plus compliquées que la chaleur torride incriminée. L'inconscience suicidaire a d'abord pour raison une mentalité similaire à celle que l'on retrouve actuellement sur les routes et leur accompagnement indique une déroute sociale où la vie humaine a un dérisoire prix. Les comportements inconvenants sont à leur comble pour que l'on s'interroge sur des méfaits tissés par une déraison qui s'amplifie. Par quel bout faudra-t-il donc prendre des campagnes de prévention en direction des jeunes et des moins jeunes pour que la raison et la sagesse reviennent ? Des logements en veux-tu, en voilà. Des allocations d'aides financières plurielles sont consenties par l'Etat. La médecine et l'enseignement sont gratuits. Le soutien à la population a atteint un tel degré au point d'aboutir presque à ne plus réfléchir à apprendre à chacun comment pêcher le poisson, mais au contraire, le capturer, le frire, le mâcher pour nourrir tout un chacun. Certes, la vie n'est pas totalement rose pour tout le monde. Il n'a pas été aisé d'échapper à une déconfiture mondiale tramée par une succession de catastrophes de tous genres dans lesquelles la majorité des sociétés humaines est acculée. Dans notre proximité, sur les bords des plages, le drapeau rouge interdisant les baignades est hissé, mais il est absent dans de nombreux esprits. Pourtant beaucoup a été fait pour que la sérénité nationale s'installe. Au vu des drames vécus qui s'étalent sans discontinuer dans la majorité des pays du monde, les Algériens devraient s'accommoder de bien des motifs de satisfaction et mieux goûter à une paix sociale que de nombreux pays lui envient.