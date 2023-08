14 millions d'enfants soudanais menacés de famine Deux hauts responsables humanitaires de l'ONU ont appelé à davantage de financement et à moins d'obstacles bureaucratiques pour soutenir les civils touchés par la guerre au Soudan, dont environ 14 millions d'enfants. Ted Chaiban de l'agence des Nations unies pour l'enfance (Unicef) et Edem Wosornu du bureau des affaires humanitaires des Nations unies (Ocha), ont informé les journalistes de leur récente mission dans le pays et au Tchad, l'un des nombreux pays voisins accueillant quelque 900 000 personnes ayant fui la violence. «Le conflit menace la vie et l'avenir des enfants et des jeunes, qui représentent plus de 70% de la population soudanaise», a déclaré le Directeur exécutif adjoint de l'Unicef pour l'action humanitaire et les opérations d'approvisionnement. 00:00 | 06-08-2023 Share