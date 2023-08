Jijel : 50 participants à la 6ème édition de la manifestation sportive et touristique "Randonnée à vélo" Pub

Jijel : 50 participants à la 6ème édition de la manifestation sportive et touristique "Randonnée à vélo" Publié par DK NEWS le 06-08-2023, 15h52 | 5 | Pas moins de 50 cyclistes participent, ce samedi à Jijel, à la 6ème édition de la manifestation "Randonnée à vélo" qui réunit des cyclistes de plusieurs communes de la wilaya hôte ainsi que des invités d’honneur venus de wilayas voisines. Organisée par l’association Es-Safir pour les voyages, en coordination avec les Assemblées populaires communales (APC) de Chahna et de Taher, sous la supervision de la direction du tourisme et de l’artisanat, la randonnée empruntera des routes et des sentiers de montagne sur 17 km. Les participants, de tous âges, allieront le sport au tourisme en découvrant "les paysages enchanteurs et la beauté à couper le souffle des montagnes jijeliennes, en particulier dans le voisinage des communes de Chahna et de la région la d’Ain Bachelot (Taher), a indiqué le secrétaire général de l’association organisatrice, Karim Touil. Ce dernier a également déclaré, à l’APS, que cette sixième randonnée a choisi pour itinéraire touristique un parcours "pittoresque" de sorte à faire découvrir aux participants la beauté de la région, surtout connue pour sa côte. Rappelant que cette randonnée à vélo, placée sous le slogan "ton vélo, un moyen de découvrir ton pays", rassemble 50 cyclistes amateurs de différentes communes de la wilaya, mais aussi de wilayas voisines telles que Sétif et Bordj Bou Arreridj, M. Touil a fait savoir que le but recherché est de mettre en valeur des sites naturels attrayants et de faire connaitre des sentiers montagneux qui peuvent être ajoutés au tourisme balnéaire dans la wilaya. Cette activité est aussi l’occasion pour les participants d’en savoir davantage sur la riche histoire de la région, en particulier sur les montagnes de Chahna qui ont été le théâtre de nombreuses batailles contre le colonisateur français. L’association prévoit de mener des activités récréatives et touristiques tout au long de l’année pour enrichir la panoplie d’attractions touristiques dans la wilaya de Jijel, selon M. Touil.