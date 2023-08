Lotissement La Caroube À Annaba : Privés D’eau Depuis Mi-Juillet, Les Habitants Scandalisés EDITEUR - 6 AOÛT 2

Lotissement La Caroube À Annaba : Privés D’eau Depuis Mi-Juillet, Les Habitants Scandalisés EDITEUR - 6 AOÛT 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Après une canicule sans précédent qui a frappé la wilaya d’Annaba, de nombreuses parties de la ville subissent une pénurie d’eau depuis plusieurs jours. C’est le cas notamment du lotissement la Caroube, qui est privé d’eau depuis près de vingt jours à présent. « Le problème a commencé mi-juillet passé, et malgré nos multiples appels à l’Algérienne Des Eaux (ADE), la situation demeure inchangée. À chaque fois, ils nous affirmaient que le problème serait rapidement résolu, mais aucune action concrète n’a suivi. À un certain point, ils ont pris note de nos numéros et ont cessé de répondre à nos appels. », explique M. S. G., résident de la zone côtière d’Annaba. Face à l’absence de solutions, les habitants du lotissement la Caroube sont contraints depuis trois semaines d’acheter de l’eau en citerne, dépensant ainsi 3.500 dinars tous les cinq jours en attendant une intervention. Les résidents envisagent désormais de rédiger une plainte officielle pour la soumettre à l’ADE, bien que leurs espoirs soient minces. « Si cette situation persiste, nous ferons entendre nos revendications directement et de manière palpable en organisant des manifestations autour du rond-point de la Caroube », expliquent plusieurs habitants du lotissement. En effet, ces derniers envisagent de bloquer la route de la zone côtière par ces manifestations, ce qui pourrait entraîner des perturbations notables pendant plusieurs heures, notamment pour les estivants. Une telle action est susceptible d’attirer l’attention des autorités sur les difficultés endurées depuis près de vingt jours. Cependant, les problèmes ne s’arrêteraient pas là. Les barrages routiers, notamment près du rond-point de la Caroube, obligeraient les résidents du lotissement à faire un détour plus long pour atteindre leurs domiciles, aggravant ainsi leur situation depuis le début de la saison estivale. Soufiane Sadouki