La guerre des taxis informels : Une conséquence de la pénurie de transport La Rédaction by La Rédaction 6 août 2023in Annaba Les propriétaires de taxis légaux et clandestins s'affrontent pour occuper les places de stationnement réservées. Une bataille féroce fait rage entre les propriétaires de taxis officiels et les chauffeurs de taxis illégaux. Ce conflit, né de la pénurie croissante de moyens de transport, s'est intensifié ces derniers temps, créant une tension palpable dans les rues de la wilaya. Les chauffeurs de taxis illégaux ont investi les parkings réservés aux taxis officiels dans divers quartiers d'Annaba, transformant leur activité illégale en une pratique courante sans se soumettre aux réglementations en vigueur. Profitant du manque criant de transport, en particulier en soirée, ces "clandestins" ont osé concurrencer les taxis jaunes légaux en se positionnant à leurs côtés et en sollicitant les clients pour les transporter. Le phénomène a créé une animosité grandissante entre les propriétaires de taxis officiels et les chauffeurs de taxis informels, chacun revendiquant avec véhémence son droit exclusif d'exercer cette profession. Les confrontations se multiplient, alimentant une atmosphère de méfiance et d'hostilité dans la wilaya. D'autre part, certains comportements contestables des propriétaires de taxis légaux ont ouvert la voie aux taxis informels. Certains d'entre eux refusent de transporter les clients vers des destinations éloignées, ce qui a incité les chauffeurs de taxis illégaux à saisir l'occasion pour répondre à cette demande non satisfaite. Leurs activités illégales ont connu une croissance rapide dans le centre-ville, en raison du manque de contrôle, avec le retour des "voitures de faux taxis" pour le transport collectif en l'absence de réglementation. La pénurie de transport s'est intensifiée dans toute la wilaya, suscitant un profond mécontentement parmi les citoyens qui se retrouvent désormais contraints de recourir à des taxis illégaux pour se déplacer, surtout en soirée. Trouver un moyen de transport après 17 heures est devenu presque impossible, obligeant les gens à attendre longtemps devant les parkings des taxis et des bus. Face à cette situation, de nombreux citoyens ont dû se résigner à faire appel aux services des taxis informels, malgré les risques que cela implique. Cette situation de conflit et de pénurie ne fait que renforcer l'urgence d'une action réglementaire pour remédier à la crise du transport à Annaba. I.N