Quand l'Humanité vit à crédit ! par El-Houari Dilmi Des activistes qui luttent contre le changement climati

Quand l'Humanité vit à crédit ! par El-Houari Dilmi Des activistes qui luttent contre le changement climatique annoncent une fin du monde imminente. L'alerte est à prendre très au sérieux, surtout que de nombreuses régions du monde ont connu, durant le mois de juillet passé, des jours et des semaines les plus chauds sur Terre, depuis 120.000 ans. Des activistes de toutes nationalités mettent la pression sur les grands pays pollueurs, qu'ils veulent poursuivre en justice pour avoir alimenté la grave crise climatique. L'Afrique, qui génère moins de 10% des gaz à effet de serre, lâchés dans l'atmosphère, est le continent qui souffre le plus des effets délétères des perturbations climatiques, le dérèglement des saisons, la montée des eaux. L'extrême urgence dans laquelle se trouve la planète bleue menace directement la vie de l'homme sur terre. L'être humain est fragile. «Au-delà d'une certaine température, nous mourons, tout simplement», se catastrophent les défenseurs du climat. En se mobilisant, ces mêmes défenseurs alertent sur certaines régions de la planète qui approchent maintenant de cette ligne rouge, «au-delà de laquelle quelques heures à l'extérieur seront mortelles». Pourtant, «nos dirigeants continuent d'empirer dramatiquement la situation. Nous sommes le serpent mordant sa propre queue», écrivent les activistes climatiques dans les cinq continents. La lutte pour la justice climatique se passe à plusieurs endroits et revêt une infinité de visages différents. La crise climatique n'est pas seulement urgente ou grave. Il y va de notre survie. Une jeune africaine, pendant sud-africain de Greta Thunberg, a déposé, avec seize autres jeunes de différentes régions du monde, une plainte auprès du Comité des Droits de l'enfant des Nations unies pour inaction climatique contre cinq Etats (France, Allemagne, Brésil, Argentine, Turquie). La jeune africaine veut être la voix des petits paysans, ceux qui sont les premiers affectés par le dérèglement du climat mais qu'on n'entend jamais. L'activisme environnemental fait de plus en plus d'émules en Afrique, où la population souffre de malnutrition et de manque d'eau potable. L'humanité a déjà épuisé les ressources de la planète. Pour les experts du climat, l'humanité vit à crédit depuis des années déjà puisqu'elle consomme beaucoup plus que ce que la planète produit comme ressources naturelles. Un scénario de fin du monde !