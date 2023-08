Personnes Sans Domicile Fixe À Constantine : Sensibilisation, Soutien Et Réintégration EDITEUR - 6 AOÛT 2023 C

Personnes Sans Domicile Fixe À Constantine : Sensibilisation, Soutien Et Réintégration EDITEUR - 6 AOÛT 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Les membres de l’équipe du service mobile d’assistance sociale d’urgence, relevant de la Direction de l’Action Sociale et de la Solidarité (DASS) de Constantine, poursuivent leurs interventions sur le terrain afin de venir en aide aux personnes sans domicile fixe. Cette initiative est considérée comme une priorité au sein du secteur de la solidarité nationale. L’objectif est de prendre en charge cette catégorie de la population par le biais d’une commission spécialisée dans la wilaya, placée sous la supervision du wali de Constantine. L’accent est mis sur la réintégration sociale, le soutien psychologique et la sensibilisation de ces personnes en situation de sans-abri. Parallèlement, depuis le début du mois d’août, la DASS, conformément aux directives du ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, et sous la supervision du wali, a organisé une campagne de sensibilisation visant à éradiquer le phénomène de la mendicité au sein des quartiers de la ville de Constantine. Dans cette optique, le service mobile d’assistance sociale d’urgence a entrepris des sorties sur le terrain au cœur du centre-ville. Des psychologues et des assistants sociaux interviennent pour sensibiliser et orienter cette catégorie de la population. Ils prodiguent des conseils visant à contrer la propagation de ce phénomène préjudiciable, lequel ternit l’image de la ville, en mettant particulièrement l’accent sur l’exploitation des enfants mineurs. M. A.