El Hadjar : Saisie et destruction de 5 tonnes d’œufs avariés La Rédaction by La Rédaction 6 août 2023in Annab

El Hadjar : Saisie et destruction de 5 tonnes d'œufs avariés La Rédaction 6 août 2023in Annaba Les autorités locales de la wilaya d'Annaba ont procédé à une saisie de cinq tonnes d'œufs avariés à la commune d'El Hadjar dans la journée d'hier. Cette opération a été menée conjointement par les services de la direction du Commerce et les forces de la gendarmerie nationale, dans le cadre d'une campagne de contrôle visant à assurer la qualité des produits alimentaires proposés sur le marché. Les œufs détériorés ont été découverts dans plusieurs commerces de la région, soulevant des préoccupations quant à la sécurité alimentaire des consommateurs. Suite à cette saisie, les autorités ont pris des mesures rigoureuses pour empêcher que ces produits avariés ne se retrouvent sur les étals et puissent représenter un danger pour la santé publique. Afin d'éviter tout risque de propagation, les cinq tonnes d'œufs ont été acheminées vers le Centre d'enfouissement technique de Baraka Zarga, situé dans la commune d'El Bouni. C'est sur ce site que les produits ont été détruits de manière adéquate, conformément aux normes de sécurité environnementale. La direction du Commerce de la wilaya d'Annaba a intensifié ses contrôles dans différents types d'établissements, en particulier ceux impliqués dans la distribution de denrées alimentaires, tels que les épiceries, les restaurants, les cafés, les fast-foods et les abattoirs. Les commerçants et les responsables de ces établissements sont mis en garde contre toute tentative de distribuer des produits avariés ou de ne pas respecter les normes sanitaires en vigueur. Des sanctions sévères seront appliquées en cas de non-conformité, dans le but d'assurer la sécurité alimentaire et la confiance des consommateurs pour les produits proposés sur le marché. Par : I.N