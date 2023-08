Le président Tebboune à propos de son voyage en France : « Une visite d’Etat, n’est pas une visite touristique ! » (Vidéo) 6 août 2023 9:46 Publié par admin Aucun commentaire DIA-06 août 2023: Le président Abdelmadjid Tebboune a déclaré ce samedi 6 août que sa visite d’État en France était « toujours maintenue» mais dépendait «du programme» de l’Élysée, précisant qu’une «visite d’État a des conditions» et «n’est pas une visite touristique». «Nous attendons le programme de cette visite de la part de la présidence française. Elle est toujours maintenue», a déclaré le chef d’État lors d’un entretien télévisé diffusé samedi soir. «Nous ne sommes pas tombés d’accord sur le programme de cette visite. Une visite d’État a des conditions et doit déboucher sur des résultats. Ce n’est pas une visite touristique», a tenu à préciser le président de la République. La visite, programmée d’abord début mai, avait été repoussée à juin. La visite en France «doit se baser sur un programme sur lequel les deux pays s’entendent(…) On peut ouvrir de nouvelles pages et en fermer d’anciennes», a poursuivi le président Tebboune. Le président Abdelmadjid Tebboune n’a toujours pas effectué cette visite qui devait consacrer l’embellie entre les deux pays après nombre de crises diplomatiques. Il s’est rendu en revanche dans plusieurs pays d’Europe comme l’Italie et le Portugal ainsi que des visites d’Etat en Russie et en Chine «Notre visite en Russie a donné des résultats concrets», ajoutant que les visites d’État en Chine, en Italie ou au Portugal ont également été couronnées de succès. Enfin, le président Tebboune a affirmé que la visite aurait lieu quand la présidence de la République française proposera un programme à la hauteur d’une visite d’État. Amir Hani