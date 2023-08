Augmentation des salaires, préservation du pouvoir d'achat, distribution de logements... L'engagement total de l'État Le président Tebboune a réitéré son engagement en faveur de la classe moyenne assurant qu'il veillera à préserver le caractère social de l'état. L’Algérie a franchi un bond qualitatifL’Algérie a franchi un bond qualitatif Les préoccupations sociales des citoyens, notamment ceux de la classe moyenne bénéficieront toujours de l'attention des autorités. C'est ce qu'a affirmé, avant-hier, le chef de l'État qui a réitéré ses engagements de défendre la classe moyenne. Ce qui est de nature à maintenir la cohésion sociale et garantir la stabilité du pays. Dans ses réponses aux questions des journalistes qui l'interrogeaient, ce samedi soir, le président Tebboune ne pouvait qu'être à l'aise dans ce chapitre lié au volet social. Il avait en effet plus d'un argument à avancer. Et dire que l'Algérie a franchi un pas qualitatif en matière de développement et de préservation du caractère social de l'État. L'introduction de l'allocation-chômage, l'augmentation des salaires de la Fonction publique, ainsi que la satisfaction des demandes de logement, toutes formules confondues, sont autant d'arguments attestant de nouveaux acquis pour la classe moyenne. Auxquels s'ajoute la revalorisation des pensions de retraite même si elle n'est pas si significative dans un contexte socio-économique marqué, notamment par la hausse des prix des produits de première nécessité. Ce qui n'est pas sans créer un sentiment «d'insatisfaction» chez les concernés. Cette réalité, le Président ne la conteste pas. Bien au contraire. Et s'il affiche sa satisfaction des mesures prises par l'État pour protéger le pouvoir d'achat des Algériens, il considère qu'elles restent tout de même «insuffisantes». Il a fait part, à ce propos, de son engagement à ce que l'augmentation des salaires atteigne un taux de 47% à 50% d'ici 2024. Une promesse qui s'ajoutera, dira-t-il, aux mesures prises depuis 2021 au profit des travailleurs et des personnes à faible revenu. Sur sa lancée, Tebboune a réaffirmé son engagement à défendre la classe moyenne, qu'il a considérée comme la «base stabilisatrice» du pays, affirmant que l'État oeuvrera toujours à satisfaire les revendications sociales de ses citoyens avec ses propres moyens. «Nous prenons en considération nos problèmes et nous oeuvrons à les résoudre avec nos propres moyens», a déclaré le président Tebboune. Ce dernier a mis également en avant la volonté de l'État à poursuivre la réalisation des logements au profit des citoyens. «Les programmes de réalisation de logements ne s'arrêteront pas, vu la mentalité de l'Algérien qui veut être propriétaire et qui a le sentiment d'être à la rue lorsqu'il est locataire», a affirmé le chef de l'État. Et de relever que les programmes de réalisation de logements de location-vente (formule Aadl) se poursuivront, car ils sont destinés à la classe moyenne, qui doit être protégée. «Nous devons continuer à prendre en charge les problèmes de la classe moyenne», a-t-il dit estimant qu'il n'y a pas d'autre solution que la formule de location-vente. Concernant la formule du logement rural, le Président a estimé qu'elle était «une des plus grandes réussites de l'Algérie, car ayant résolu d'innombrables problèmes», regrettant que «personne ne parle de ces réalisations qui sont loin des grandes villes». Cette formule a permis à de nombreuses familles issues du milieu rural de retourner dans leurs régions d'origine, a dit le président Tebboune, relevant que ce type de logement, qui offre toutes les commodités nécessaires, est de plus en plus demandé. Une raison pour lui de qualifier la dynamique que connaît le secteur du logement en Algérie de «révolution silencieuse, eu égard à l'impact socio-économique de la distribution des logements, qui fait de l'Algérie une «forteresse inexpugnable». Le chef de l'État n'a pas manqué l'occasion de critiquer des parties qui prédisaient les pires scénarios en Algérie. «Les oiseaux de mauvais augure qui vouent une haine à l'Algérie prédisaient une explosion de la situation en Algérie en raison du dossier du logement et du problème du chômage, mais la situation a explosé chez eux tandis que notre pays reste stable», a-t-il déclaré. Ces mauvaises prédictions visaient à déstabiliser l'Algérie, a pointé le chef de l'État, appelant les Algériens à «défendre l'unité nationale et à ne pas se laisser entraîner dans les plans visant à leur nuire et à porter atteinte à leur pays». Il a affirmé que l'État est devenu fort pour «défendre le citoyen et non pour l'opprimer», mettant en garde «quiconque oserait porter atteinte au pouvoir d'achat du citoyen». Amirouche YAZIDAmirouche YAZID 00:00 | 07-08-2023 Share