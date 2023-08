Visite du chef de l'État à paris Les médias français reprennent Tebboune «Nous attendons le programme de cet

Visite du chef de l'État à paris Les médias français reprennent Tebboune «Nous attendons le programme de cette visite de la part de la présidence française», a souligné le chef de l'état. Tebboune a déclaré à la presse nationale, que sa visite d’État en France était «toujours maintenue»Tebboune a déclaré à la presse nationale, que sa visite d’État en France était «toujours maintenue» Les médias français sont revenus sur les propos du président Tebboune sur sa visite à Paris reportée à une date ultérieure. C'est le cas du Figaro, qui a repris les déclarations de Tebboune tout en rappelant les péripéties et les mots des uns et des autres sur cette visite. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a déclaré que sa visite d'État en France était «toujours maintenue» mais dépendait «du programme» de l'Élysée, précisant qu'une «visite d'État a des conditions» et «n'est pas une visite touristique». «Nous attendons le programme de cette visite de la part de la présidence française. Elle est toujours maintenue», a en effet déclaré le chef d'État lors de l'entrevue avec les journalistes de la presse nationale. «Nous ne sommes pas tombés d'accord sur le programme de cette visite. Une visite d'État a des conditions et doit déboucher sur des résultats. Ce n'est pas une visite touristique», a-t-il ajouté. Le Figaron ne s'est pas intéressé moins aux dernières visites effectuées par Tebboune notamment celle de Moscou et Pékin. «Mais Abdelmadjid Tebboune n'a toujours pas effectué cette visite qui devait consacrer l'embellie entre les deux pays après nombre de crises diplomatiques. Il s'est rendu en revanche en Russie du 13 au 17 juin où il a été accueilli en grande pompe par Vladimir Poutine, Alger et Moscou entretenant des relations privilégiées de longue date», lit-on dans la même parution. Cette dernière reprend également les mots de Tebboune, lequel avait affirmé que «notre visite en Russie a donné des résultats concrets». Pour Le Figaro, la relation entre l'Algérie et la France, ex-puissance coloniale (de 1830 à 1962), est très agitée et empreinte de malentendus et de non-dits. Le journal considère que la question de la mémoire de la colonisation par la France au 19e siècle et de la guerre d'Algérie (1954-1962) constitue l'un des grands points sensibles de la relation entre Paris et Alger, au coeur de plusieurs disputes ces dernières années. Pour sa part, le journal 20Minutes, reprenant l'AFP, a jugé qu'entre entre Paris et Alger, «le lien n'est pas encore réparé». Il a écrit que la visite en France de Tebboune, censée consacrer l'embellie entre les deux pays après nombre de crises diplomatiques, d'abord prévue début mai, avait été remise au mois de juin en raison des manifestations contre la réforme des retraites, mais n'a toujours pas eu lieu. Le Point a titré, pour sa part, «Tebboune maintient sa visite en France», reprenant le chef de l'Etat qui a indiqué ne pas avoir d' «a priori de refus». Nous travaillons sur des dates mais elles ne sont pas fixées.» Le même médias parle d'un «suspens diplomatique entre les deux pays qui connaissent des cycles de tensions et d'apaisement». Sur un autre registre, celui de la situation qui prévaut au Niger, les médias français se sont intéressés aux déclarations du président Tebboune. Lequel a considéré que l'intervention militaire dans ce pays du Sahel est «une menace pour l'Algérie», a écrit l'AFP. Cette dernière a reprise le présient Tebboune qui a affirmé que l'intervention militaire au Niger est une «menace directe» pour l'Algérie et que «nous refusons catégoriquement toute intervention militaire». L'agence francçase a largement repris les propos du président qui a martelé qu'il «n'y aura aucune solution sans l'Algérie. Nous sommes les premiers concernés. L'Algérie partage près d'un millier de kilomètres» de frontière avec le Niger. «Dans quelles situations sont aujourd'hui les pays qui ont connu une intervention militaire?», s'est interrogé le chef d'Etat algérien en précisant «regardez où en est la Libye, la Syrie»,a écrit l'AFP. «Deux pays (Le Mali et le Burkina Faso) sont prêts à entrer dans la bataille (auprès du Niger)», a rappelé le président algérien en prévenant que dans le cas d'une intervention militaire tout le Sahel s'embrasera, a repris l'Agence française. Certte dernière reprend également le chef de l'Etat qui a mis en avant la position de principede l'Algérie qui est pour «la légitimité institutionnelle. Il faut qu'ils reviennent à cette légitimité. Nous sommes prêts à les aider à s'unir» Elle a reprise également le propos de Tebboune selon lequel l'Algérie «n'utilisera pas la force avec ses voisins» et que «les Nigériens respectent l'Algérie et ne s'approcheront pas des frontières algériennes». Amirouche YAZIDAmirouche YAZID 00:00 | 08-08-2023 Share