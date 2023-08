Une nécessaire clarté par Abdou Benabbou En abordant son éventuel déplacement en France, le président Tebbou

Une nécessaire clarté par Abdou Benabbou En abordant son éventuel déplacement en France, le président Tebboune a fait preuve de réalisme. En assurant que son déplacement à Paris est toujours d'actualité, il souligne néanmoins qu'il ne doit pas être une virée touristique. Le message envoyé à son homologue français est dosé de bon sens. Il est conforme aux exigences du moment pour deux pays souverains voisins avec une histoire commune dans une région sérieusement menacée par de sérieux dangers. D'abord son franc contenu est un engagement adressé au président Macron pour renouveler sa disponibilité à aller de l'avant pour concrétiser une coopération bénéfique pour les deux pays. Sa disponibilité est toujours présente, à condition qu'elle repose sur une concrétisation effective loin des mises en scène de façade et des déclarations d'intention sans lendemain. L'importance et le poids des accords concrets établis dernièrement par l'Algérie avec le Chine, l'Italie ou encore la Russie sont des repères objectifs pour l'engagement dans une coopération efficiente entre les deux pays riverains. L'engagement voulu par Tebboune est d'une clarté et d'une fluidité incontestables, dépouillées de toute arrière-pensée non conforme avec le sérieux et la responsabilité que doivent assumer les deux chefs d'Etat. Certes, des étapes ont été franchies. De nombreuses entreprises économiques françaises se sont établies en Algérie et Alger a toujours fait preuve de sa disponibilité à renforcer une coopération qui n'est pas au niveau de ce qu'elle doit être. Il est de notoriété que Macron n'a pas les coudées franches en ce moment. Son gouvernement est piégé dans des combats franco-français d'arrière-garde. En l'occurrence, l'Algérie n'est pas disposée à servir d'otage dans le bras de fer politicien interne français ni à s'accommoder d'un rôle d'obscur outil dans les manœuvres géostratégiques actuelles dans la région. S'y conformer est à l'opposé de ses principes. Ce pourquoi, aller à Paris pour le président Tebboune ne peut pas être une virée touristique.