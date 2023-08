Sûreté De Wilaya D’Annaba : Un Nouveau Chef EDITEUR - 7 AOÛT 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Le représentant du directeur général de la Sûreté nationale, le directeur de la formation et contrôleur de police, Hassani Fayçal, a procédé à l’installation officielle du nouveau chef de Sûreté de wilaya d’Annaba, à savoir le contrôleur de police Mouloud Méhaylia. La cérémonie s’est déroulée en présence du wali d’Annaba, Djamel Eddine Berimi. La Sûreté de wilaya a connu, ces derniers temps, la nomination de plusieurs chefs. Le dernier en date nommé lors du dernier mouvement partiel est contrôleur général et exerçait les mêmes responsabilités à la Sûreté de Boumerdès. Il remplace M. Benamira qui occupait ce poste par intérim, et qui est nommé, pour sa part, chef de Sûreté de wilaya de Sétif. Ahmed Chabi