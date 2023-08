Réunion de travail APW-P/APC : Le maire refuse de recevoir les membres de l’APW La Rédaction by La Rédaction 7 août 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 22 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Des membres de la commission des sports de l’Assemblée Populaire de Wilaya se sont déplacés au siège de la Municipalité pour tenir une réunion de travail et s’entretenir avec le maire d’Annaba. Le gardien leur a signifié sèchement que l’édile refuse de les recevoir en les invitant à quitter les lieux, confirment nos sources. Ces élus APW qui voulaient s’enquérir sur le secteur des sports à l’échelle locale, n’ont pas compris la raison pour laquelle le P/APC a refusé de les recevoir et pour quel le motif. Ces derniers, mécontents, ont saisis le wali d’Annaba à travers un rapport pour dénoncer ce comportement négatif et le peu de considération affiché par le maire d’Annaba à l’égard de ces élus. Les spéculations vont bon train concernant cet incident, premier du genre, qui n’a jamais été enregistré au niveau de la municipalité de la 4ème ville d’Algérie, dont sa gestion actuelle prête à la confusion et critiquée par toute la pollution locale. Aussi, nos sources indiquent que la décision relative à l’éviction des élus chefs de secteurs n’a pas été exécutée par le maire. En effet, ces derniers occupent toujours leurs postes, ce qui signifie que P/APC fait fi des instructions de sa hiérarchie en refusant leur application dont celle du wali. Au niveau de la wilaya, une instruction est parvenue au service financier faisant état de la cessation du payement des salaires de ces délégués de secteurs évincés par le premier responsable de la wilaya. Affaire à suivre Par : Amar Ait Bara