Un Câble Électrique Cède En Pleine Rue (Annaba) : Le Boulevard Benboulaid Plongé Dans Le Noir EDITEUR - 8 AOÛT 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Un câble électrique de moyenne tension, passant sous le trottoir du boulevard Mostefa Benboulaid, entre l’immeuble « Les Céphéides » et ceux de la cité militaire, a cédé avant-hier, dimanche 6 août, vers 21 heures, provoquant des étincelles. Une panique s’est emparée des passants en voyant cette scène à une heure où cet endroit et la corniche sont très fréquentés. Pire, de nombreux commerces et habitations, immeubles et villas, se sont retrouvés plongés dans l’obscurité. À l’arrivée des renforts de police et de la Protection civile, un périmètre de sécurité a été établi, bloquant la circulation automobile des deux côtés de ce tronçon du boulevard. La tentative de mettre fin à cet incident avec un jet d’eau n’a fait qu’attiser ces étincelles, accompagnées d’explosions que l’on aurait prises pour un feu d’artifice. D’où le recours à un autre moyen qui a consisté à les étouffer avec du sable. Une équipe technique de la Société Algérienne de Distribution de l’Electricité et du Gaz (SADEG) est intervenue pour rétablir l’électricité en utilisant un autre câble, en attendant la réparation de celui défectueux. Sur place, un technicien de l’équipe d’intervention nous a déclaré que cet incident est dû à la surchauffe de ce câble électrique. Iheb