Pauvres riches ! Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 08-08-2023, 11:00 Des lecteurs de France me font remarquer qu

MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 08-08-2023, 11:00 Des lecteurs de France me font remarquer que seules les dictatures ont appuyé le nouveau régime illégal au Niger. Pas d'accord ! Ce sont d'abord les masses nigériennes qui soutiennent le changement. Certes, l'ancien pouvoir a été élu mais c'est le pillage du pays par la France qui est dénoncé et qui a causé le coup d'État. Est-il normal que l'un des pays les plus riches en matières premières onéreuses soit le pays le plus pauvre de la planète ? Le peuple et son armée veulent que ça change mais le néocolonialisme veut que ça reste comme avant. Pour continuer à piller les richesses du Niger ! Et ça vaut bien une petite guerre, là-bas aux tropiques... M. F.