Et comme le dit si bien le Grand Muphti de la Zaouia Tsé-Tsé… Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 08-08-2023, 11:0

HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 08-08-2023, 11:00 Face à l'anarchie et à la spéculation sur le marché des climatiseurs, les autorités réagissent enfin en… … gelant les prix ! Ah ! Ben, on l'attendait ! Elle est enfin annoncée par Djidji. La nouvelle loi sur les partis politiques. Depuis l'temps ! Il semble qu'elle soit presque prête et sur le point d'être soumise à qui de droit, de gauche et même du centre ! Tout de même, si je peux me permettre, avant qu'elle ne soit «soumise» quelque part, et sachant qu'elle finira de toutes les manières par être soumise, se soumettre, voire, ce que je ne souhaite pas, être mise sous un sous-main, quelques suggestions. Moi, ce que j'en dis, c'est juste comme ça, Fi Sabil Kda et Kda, sans prétention aucune, sinon, celle d'empêcher que ça ne tourne en rond encore longtemps dans les QG des H'Zab et autres associations à vocation — ou plus exactement — à prétention politique. Donc à ne prendre que comme ça : dans la nouvelle loi, je préconise de revoir en profondeur les horaires de la… sieste. Je suis désolé, mais on ne peut pas continuer comme ça, avec l'actuel canevas des siestes politiques. Disons-le tout net, c'est le grand foutoir, et je reste poli ! Alors, je le crie haut et fort, comme si nous pouvions crier à voix basse : UNIFORMISONS LES SIESTES PARTISANES ! C'est aussi comme cela que la démocratie de la Gueyla avancera enfin dans notre pays. Il faut une stratégie de la sieste clairement inscrite dans le cahier des charges, des monte-charge et des ascenseurs politiques ! Eh ! Sinon quoi ? Chacun, dans son coin subventionné, dans son siège loué ou acheté avec mon argent va décider quand siester ? Non, bien sûr ! Les citoyennes et citoyens de Dézédie doivent pouvoir avoir à disposition, tout le temps, surtout entre midi et 16 heures, le programme des «Khopich» des partis. Un planning en tableau Excel ou en version «application IOS ou Android, accessibles sur Smartphone, Tablettes ou Khett Err'mel Pro Max. Et puis, c'est pas tout ! Nouvelle loi pour nouvelle loi, les partis politiques doivent désormais rendre des comptes. Nous dire qui ils ont rencontré, vu et avec qui ils ont discuté pendant leurs siestes. Un rapport d'activité détaillé. Ou plutôt d'inactivité ! Dans la même veine, finies ces longues et fastidieuses «Assises» des partis politiques. Plus d'assises, que des… couchées ! Avec, bien évidemment, une nouvelle organisation. Horizontale. Nous avons bien vu où nous a mené le dispositif semi-vertical en place jusque-là. Terminé tout ça ! Place aussi à la rationalité dans la gestion du budget de la Gueyla. La cour des Comptes doit pouvoir demander à tous les partis, même ceux de la coalition coagulée des yeux à cause de «Laâmach» pourquoi l'achat de matelas orthopédiques d'importation alors que le montage local de ce type de «couche-toi-là» existe dans les Z.I.S, les Zones Industrielles du Sommeil comme «Oued Naâs» «Bit Errgad» ou «Magtaâ Ennoum». Ce n'est que comme ça que nous avancerons ! Car, comme le dit l'adage professé par le Grand Mufti de la Zaouia Tsé-Tsé, qui n'avance pas, recule d'une heure son réveil et se condamne fatalement à fumer du thé pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue. H. L.