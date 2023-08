Sidi Bel Abbès renforce son réseau électrique Pas moins de 16 postes transformateurs d'énergie électrique ont été réalisés dans plusieurs zones de la wilaya de Sidi Bel Abbès au titre du programme d'été 2023, afin d'assurer une distribution de l'électricité sans aucune perturbation. Ce programme d'été 2023 a permis la réalisation de 16 postes transformateurs, ainsi que 15 autres en cours de réalisation, répartis dans plusieurs zones, en plus de la réalisation de 110 kilomètres de réseau de distribution de basse et moyenne tensions. À cela s'ajoute la réhabilitation et équipement du transformateur électrique de Zerouala, de même que la mise en service de 3 nouveaux points de départs électriques d'une puissance de 30 kilovolts (KV) qui alimentent les communes de Tenira, Zerouala et Aïn El Berd. 00:00 | 09-08-2023