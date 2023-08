Exploitation des caméras de surveillance : Plus de 5.000 interventions policières La Rédaction by La Rédaction 8 août 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 22 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Les services de la Sûreté urbaine d’Annaba ont opéré, au cours du mois de juillet, 5.136 interventions grâce aux informations exploitées à partir des caméras de surveillance installées à travers les artères de la ville. Celles-ci, ont permis le suivi immédiat des événements depuis le poste des opérations de vigilance et de ce fait, l’intervention immédiate sur terrain grâce à la coordination avec les brigades opérationnelles La surveillance a permis l’intervention dans 246 affaires de consommation et d’écoulement de drogue, 453 liées au vol ou à la tentative de vol. S’ajoute à cela, 72 interventions pour des affaires en rapport avec la possession et l’utilisation d’armes blanches, 432 concernant des accidents corporels ou de la circulation,522 concernant les entraves à la circulation, 241 portant sur des parkings sauvages, et diverses autres affaires concernant l’accompagnement de 3.170 citoyens dans le cadre de diverses interventions. Par ailleurs, la Cellule de communication de la Sûreté de wilaya d’Annaba a communiqué, avant-hier, le bilan des appels téléphoniques reçus sur les lignes 15/48, 17 et 104, durant le mois de juillet 2023, qui est de l’ordre de 2.645. Les appels ont concerné des demandes d’aide, de signalement d’accidents de la route, des demandes de renseignements et d’orientation, des signalements de vol ainsi que des appels d’interventions et autres. Par : M. L