Cité des 1276 logements (Plaine ouest) : Les cafards envahissent les immeubles La Rédaction by La Rédaction 8 août 2023in Annaba

Les habitants de la cité des 1276 logements de la Plaine ouest se plaignent ces derniers jours de l'envahissement de leur quartier par des milliers de cafards qui ont accédé carrément à leurs domiciles. Les nombreuses marques d'insecticide notamment les fly-tox et autres dérivés, dont certains leurs prix dépassent même les 3000 dinars, ont été essayés, mais en vain. Le nombre de ces insectes ne cesse de croître poussant les riverains à user des méthodes archaïques pour s'en débarrasser. Ceci n'a pas persuadé les cafards à disparaître. Même des poudres anti-cafards ont été déversées à travers les blocs des immeubles, la situation demeure inchangée. Selon les riverains, les nombreux commerces de pizza, gâteaux, boulangeries et autres, contribuent les premiers à la prolifération de ces insectes répugnants que les ménagères ne gobent pas, surtout dans leurs cuisines. Ainsi, les habitants interpellent les services de l'Hygiène de la Commune afin d'intervenir en assainissant le quartier, sans parler de la prolifération des moustiques. Ces derniers prennent leur mal en patience, tout en observant l'augmentation du nombre de cafards de jour en jour. Par : Amar Ait Bara