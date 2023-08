Sétif, Écrivains publics : Invisibles et utiles Qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige, ils sont toujours l

S騁if, ノcrivains publics : Invisibles et utiles Qu段l pleuve, qu段l vente ou qu段l neige, ils sont toujours l, adoss駸 depuis de longues ann馥s, la clture de l誕ncienne recette des postes qui date vraisemblablement des ann馥s 1845 et continue de susciter bien des curiosit駸 des adeptes du vieux S騁if, arborant encore sa belle conception architecturale, face un autre monument, le premier march couvert de la cit, 馘ifi en 1900 et r駭ov en 1949, avant d帝t ravag voil une ann馥 par un violent incendie dont les s駲uelles, bien que dissimul馥s derri鑽e quelques plaques de tle, sont encore apparentes en attendant un destin meilleur. Eux, ce sont les vieux 馗rivains publics de S騁if qui pour beaucoup nous ont quitt駸 sur la pointe des pieds, au profond de leur sommeil sous le poids de l停ge et des effets d置ne nature ingrate laquelle ils ont toujours 騁 expos駸, sans toit, sinon un parasol 騁 comme hiver ou un coin d弛mbre de ces arbres centenaires t駑oins de tant de souvenirs d誕ntan et qu段ls viennent, en cet 騁 caniculaire, red馗ouvrir sur les pas de leur enfance. Ils sont partis pour la plupart, emportant dans leurs bagages bien des secrets de cette profession, ce m騁ier ou cette fonction qu段ls aimaient tant, ne l馮uant aux jeunes g駭駻ations qu置ne machine 馗rire souvent us馥 par le temps. Autant d誕cquis et de r饌lisations que pr駸ervent aujourd檀ui jalousement, les moins vieux, r駸istants aux effets de la technologie et redonnant le temps au temps en faisant toujours usage de cette machine 馗rire qui survit toutes les mutations et porte tant bien que mal le message de ceux-l, nombreux aussi, souvent du troisi鑪e 稟e, qui viennent se confier discr鑼ement ces 馗rivains 荘publics鋳, leur remettant par la m麥e bien des documents jaunis par le temps pour appuyer leur requ黎e dont ils esp鑽ent recevoir un jour une r駱onse qu段ls attendent depuis longtemps. Sous la temp駻ature caniculaire qui p鑚e lourdement sur la cit de Ain Fouara en ce mois d誕ot de l誕nn馥 2023, notre machine 馗rire est toujours l, exhibant m麥e un num駻o de t駘駱hone pour le contact et entonnant une symphonie d置n autre temps son propri騁aire Mahchacha Nadir, qui 馗oute avec attention le r馗it d置n vieux pour lequel, il r馘ige une correspondance, un doigt apr鑚 l誕utre se succ馘ant sur les touches de sa machine A l弛mbre d置n arbre centenaire qui remplace le parasol utilis en hiver pour s誕briter de la pluie et la neige, parmi d誕utres 馗rivains publics, Nadir Mahchacha se fait une fiert de nous conter son parcours d帝crivain public sur ces lieux depuis 25 ans. ォ En exer軋nt un tel m騁ier, vous finissez par apprendre de quoi vous permettre d帝crire une bonne dizaine de livres sur le quotidien des gens qui se confient vous et vous investissent de leur confiance pour compter sur votre secret サ, rel钁e-t-il, en caressant sa machine 馗rire, ォ c弾st ma vie, ma compagne de toujours, c弾st mon gagne-pain サ. Dans ce parcours d置n quart de si鐵le qu段l boucle d駛 sur les espaces de ses an駸, notre interlocuteur se rem駑ore bien des doyens qui ont fait la r駱utation de cette ォ profession サ bien avant que la technologie ne s段nstalle pour laisser place au digital. Il 騅oque avec 駑otion ces ォ c駘鐫res サ 馗rivains publics qui ne sont plus de ce monde, Kadour Kari, Lyamine Sabri, Cheikh Youcef, Maamar, Mustapha Saadaoui et d誕utres qui de g駭駻ation en g駭駻ation se sont relay駸 au pied du mur de la poste pour pr駸erver ce m騁ier d帝crivain public avec l弾spoir de voir un jour se r饌liser cette vieille promesse de les doter sur ce site, de petits kiosques pour pr駸erver et valoriser ces petits bouts du patrimoine du vieux S騁if. F. Z. Farouk ZoghbiFarouk Zoghbi Journaliste Correspondant RノGIONS 20:48 09-08-2023 Partager