Le Premier ministre en visite de travail et d'inspection dans trois wilayas de l'Est du pays Placeholder LSA

Le Premier ministre en visite de travail et d'inspection dans trois wilayas de l'Est du pays PUBLIÉ 12-08-2023, 09:00 Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, entame, samedi, une visite de travail et d'inspection dans les wilayas de Guelma, Annaba et El Tarf, a indiqué vendredi soir un communiqué des services du Premier ministre. "Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane entame, samedi 12 août 2023, accompagné d'une délégation ministérielle, une visite de travail et d'inspection dans les wilayas de Guelma, Annaba et El Tarf", précise le communiqué. Lors de cette visite, "le Premier ministre effectuera une visite d'inspection de nombreux projets d'infrastructures, ainsi que des projets vitaux dans les secteurs des Travaux publics, de l'Energie et de l'Industrie", conclut le communiqué.